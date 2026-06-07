快訊

地瓜發芽能吃嗎？洋蔥、蒜頭會有毒？營養師教分辨哪些該丟掉

機車價格不得不漲背後原因 拉高共享、租賃市場使用率

台股暴漲讓人忘了風險？網嘆瀑布式下跌才想起風控：擦鞋童理論還是有用

聽新聞
0:00 / 0:00

推永續旅遊晉升 雲嘉南風管處獲國際綠色旅遊銀質獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
推永續旅遊獲肯定，雲嘉南濱海國家風景區管理處獲綠色旅遊目的地認證銀質獎殊榮。記者謝進盛／翻攝
推永續旅遊獲肯定，雲嘉南濱海國家風景區管理處獲綠色旅遊目的地認證銀質獎殊榮。記者謝進盛／翻攝

雲嘉南濱海國家風景區管理處參與國際綠色旅遊目的地認證系統，由前年取得銅質獎，今年晉級獲頒銀質獎，風管處表示，這顯示在永續旅遊治理上長期投入得到國際評核肯定。

「綠色旅遊目的地認證」是由荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會」（Green Destinations Foundation）所創建的永續認證系統，其依據全球永續旅遊委員會（GSTC）的國際標準，從目的地管理、自然與景觀、環境與氣候、文化與傳統、社會福祉及商業與行銷等六大面向進行檢視。

雲嘉南管理處說，2020年起參與綠色旅遊目的地認證系統，2024年首度取得銅質獎，今年認證複核中展現階段性成果，進一步晉級獲頒銀質獎，顯示雲嘉南管理處在永續旅遊治理上的長期投入得到國際評核肯定。

雲嘉南管理處長徐振能表示，通過這項認證的核心意義，在於建立觀光目的地具在地性的永續管理機制，藉此降低旅遊發展過程中對於社會經濟、文化與環境所帶來衝擊。未來管理處將以守護濕地與沿海生態、建立具氣候韌性的濱海目的地、以及引導旅客體驗產業、社區與自然共生為願景，持續深化與在地社區的合作。

除了目的地的整體認證，雲嘉南管理處亦藉由參與「綠色旅遊目的地百大故事競賽」（Green Destinations Top 100 Stories Competition），向國際展現台灣西南沿海推動永續旅遊的在地實踐，連續五年入選百大故事。歷年案例包括：井仔腳鹽田文化重振、好美里沙灘復育、口湖鄉椬梧濕地與水共存、布袋鹽田鳥類棲地保育，以及七股地區在候鳥生態與地方生計間尋求平衡等治理故事，也是國內外旅客選擇永續旅遊目的地最佳指南。

推永續旅遊獲肯定，雲嘉南濱海國家風景區管理處獲綠色旅遊目的地認證銀質獎殊榮。記者謝進盛／翻攝
推永續旅遊獲肯定，雲嘉南濱海國家風景區管理處獲綠色旅遊目的地認證銀質獎殊榮。記者謝進盛／翻攝

推永續旅遊獲肯定，雲嘉南濱海國家風景區管理處獲綠色旅遊目的地認證銀質獎殊榮。記者謝進盛／翻攝
推永續旅遊獲肯定，雲嘉南濱海國家風景區管理處獲綠色旅遊目的地認證銀質獎殊榮。記者謝進盛／翻攝

綠色 永續

延伸閱讀

日月光啟動第五年海域守護計畫 共創永續未來「為地球盡一份心力」

從農業到海洋！新光保全攜手夥伴推珊瑚保育 首例生物炭復育磚落腳澎湖

廣角鏡／日月潭獲環法賽認證自行車城市

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖　Sun PhuQuoc Airways正式串聯台灣市場

相關新聞

小心短延時豪雨！北市今午後估這時間強降雨 伴隨5-6級強風

北市災防辦提醒，依據氣象署最新預報，台北市今天受低壓帶及西南風影響，午後可能發生3小時短延時豪雨等級的強降雨，強降雨時段預計集中於13至17時，強降雨期間可能伴隨5至6級陣風。

BMI僅18仍吵著打瘦瘦針！ 醫：可能是飲食障礙警訊誤用恐加劇厭食症

一名20多歲女性日前至身心科門診，希望透過瘦瘦針抑制食欲。雖然她的身體質量指數（BMI）僅18，已接近過瘦範圍，卻仍對體重極度焦慮，不僅每天反覆量體重、精算每一餐熱量，甚至擔心只要多吃一口就會發胖。

天氣熱易低血壓？ 醫：注意4症狀恐是身體警訊

炎熱夏天，血管跟著擴張、使血流阻力變小，血壓就會變低，不少人看到數值低於標準，第一反應是擔心健康狀況。聯安診所心臟內科主任施奕仲指出，低血壓不一定代表疾病，若天生血壓偏低卻沒有任何不適，代表血管彈性佳、心血管負擔較輕。如果血壓突然下降，或伴隨頭暈、無力、昏厥等，就需要警覺。

腫瘤當痘痘擠了8年！潰爛滲液需手術 如何分辨報你知

一顆痘痘長在臉上長達8年，真的只是痤瘡？內地東莞1名男子右下唇長了個腫塊，他一直以為是普通痤瘡，持續摳擠了長達8年，最終拖成大腫瘤，直至潰爛滲液才肯去求醫，醫生更曾懷疑是惡性腫瘤。萬幸的是，經手術割除後，病理報告顯示該腫瘤屬良性。

蘋果和鳳梨哪種適合天天吃？營養功效各有側重

鳳梨和蘋果都是水果店常見的平價大眾化水果，究竟哪一種更適合每天吃？營養學家若根步美帶你從各個角度對比鳳梨與蘋果的異同，找到適合你需求的水果。

天氣風險：明起一周西半部全天有陣雨 其他地區午後大雷雨

受西南風影響，各地天氣不穩定，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出， 明起一周西半部全天有陣雨，其他地區午後大雷雨，尤其周二到周三全天各地都有陣雨，西半部各縣市恐有短時強降雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。