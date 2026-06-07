快訊

陸四艘大型公務船最小6600噸最大10000噸 今將抵達台灣東部海域執法

MLB／大谷翔平單局2安、本季第11轟 山本由伸可望輕鬆第6勝

招生作戰／教授放低身段「海巡」搶生 報考人數增3成

聽新聞
0:00 / 0:00

行李貼「易碎標籤」就無敵？地勤點破殘酷真相 曝6招自保

聯合新聞網／ 綜合報導
地勤人員澄清，易碎標籤僅具提醒作用，行李運送過程中仍會經過輸送帶與推疊，自身包裝才是關鍵。聯合報系資料照
地勤人員澄清，易碎標籤僅具提醒作用，行李運送過程中仍會經過輸送帶與推疊，自身包裝才是關鍵。聯合報系資料照

出國旅遊大採購，許多民眾擔心買來的酒類、公仔或玻璃瓶伴手禮在託運過程中受損，總會特別要求地勤人員在行李上加貼「易碎標籤（FRAGILE）」。然而，航空地勤人員出面點破殘酷真相，直言這張貼紙並非防摔保證，更無法讓行李獲得「無敵星星」，真正能決定物品安危的關鍵，其實是旅客自己的包裝方式。

經常分享航空業大小事的粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」近日發文指出，在機場櫃檯最常聽到的旅客要求，就是幫忙貼易碎標籤。不少人誤以為只要貼了這張貼紙，行李就會享有如VIP般的待遇，一路被「捧著走」或獲得額外的特殊保護。

對此，粉專無奈澄清，易碎標籤的主要功能僅是「提供現場作業人員辨識」，提醒該件行李內可能有脆弱物品。事實上，一件託運行李離開櫃檯後，必須經歷包含輸送帶分揀、拖車運送、機坪裝卸載及轉機運轉等重重關卡。尤其在尖峰時段，工作人員必須在有限時間內處理上百件行李，在堆疊與擠壓的運送過程中，單靠一張貼紙根本無法完全避免碰撞。

貼文中也提到實務上最令地勤頭痛的狀況。許多旅客在行李轉盤發現伴手禮被壓壞時，會氣憤質疑：「明明貼了易碎標籤怎麼還摔壞？」甚至認定航空公司必須負起全責賠償。

但當行李一打開，往往會發現旅客對易碎品幾乎「零防護」，例如洋酒僅用一件單薄的衣服隨便裹著，完全沒有緩衝材料。粉專強調，再厲害的貼紙也救不了毫無防護的玻璃瓶，且若因旅客自身包裝不當導致內容物損壞，依據多數航空公司的規範，這類情況通常不屬於理賠範圍。

面對沒有專業緩衝包材、又非得將易碎品託運的窘境，粉專特別傳授了6招實用的「防摔打包秘訣」，強調這些基本動作絕對比貼紙更管用：

1.核心放置法： 較脆弱的物品請盡量放置在行李箱的「正中央」。

2.拒絕貼邊： 絕對要避免易碎品直接貼著行李箱外殼放置。

3.厚衣緩衝： 善用厚衣服、厚外套，在物品周圍層層包裹做好緩衝。

4.預留空間： 行李箱千萬不要塞到極限，完全沒有彈性空間更容易因擠壓而破損。

5.手提為上策： 只要規定允許，脆弱物品能手提上機就盡量手提。

6.電子產品隨身： 精密的電子產品，強烈建議隨身攜帶。

地勤人員最後補充，只要現場條件允許，他們都很樂意協助旅客貼上FRAGILE標籤，但旅客必須建立正確觀念，標籤只是輔助提醒，給予物品最完善的「保護與包裝」，才是確保戰利品平安抵達的不二法門。

伴手禮 地勤 海關 行李 行李箱

延伸閱讀

日本UNIQLO「1贈品」慘被機場沒收！苦主無奈踩雷 網驚：被救到了

把日本機場當居酒屋？台灣旅客「1舉動」讓網友狂嘆：沒素質

赴日打工崩潰！她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

7-11自動門貼數字藏玄機 內行曝主要用途：可幫警方破案

相關新聞

芒果果皮「甜到出蜜」？果農急喊千萬別舔：恐致皮膚過敏

目前正值台灣芒果的盛產季，今年不僅收成佳，賣場價格也相當親民，吸引許多民眾大快朵頤。不過，不少人在購買芒果時，會發現果皮表面或蒂頭處流出透明或乳白色的汁液，誤以為這是芒果「甜到出蜜」的象徵。對此，果農與醫師紛紛發出強烈警告，指出這其實是具有刺激性的天然樹液，千萬別以為香甜而隨便舔食，以免引發嚴重的過敏與紅腫反應。

鮮乳該買全脂或低脂？營養師教看2成分最重要 避開高糖陷阱

走進超市，冷藏櫃裡滿滿的鮮乳品牌與種類常讓人陷入選擇障礙。究竟該買全脂還是低脂？容量越大真的越划算嗎？對此，營養師高敏敏特別發文分享挑選鮮乳的實用訣竅，提醒民眾在購買時除了看價格與容量，更要學會看懂背後的營養標示，小心避開隱藏的「糖分陷阱」。

行李貼「易碎標籤」就無敵？地勤點破殘酷真相 曝6招自保

出國旅遊大採購，許多民眾擔心買來的酒類、公仔或玻璃瓶伴手禮在託運過程中受損，總會特別要求地勤人員在行李上加貼「易碎標籤（FRAGILE）」。然而，航空地勤人員出面點破殘酷真相，直言這張貼紙並非防摔保證，更無法讓行李獲得「無敵星星」，真正能決定物品安危的關鍵，其實是旅客自己的包裝方式。

梅雨滯留鋒面+西南風明起全台雨下一周 周二三升級西南氣流降雨最劇烈

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天受西南風影響，明起滯留鋒面接近台灣地區，明起未來一周全台各地都是不穩定天氣，可能有大雨或豪雨等級降雨，周二及周三西南風達到西南氣流等級強度，全台尤其是中南部降雨最劇烈。周四鋒面南移，各地雨勢稍緩，但雨勢沒有暫停；周末滯留鋒面又回到台灣附近，降雨又增多。

A7辨識錯誤考生成績單延誤 中華郵政致歉：調整辨識彈性輔以人工分揀

中華郵政A7智慧物流園區自試營運以來狀況連連，近日又發生因智慧分揀系統誤判，導致海洋大學500名考生遲未收到大學申請入學成績單的離譜事件。中華郵政副總經理蔡文慶今天率各單位一級主管出面鞠躬道歉、說明，並表示目前已優化機器，未來就算民眾寄件格式不標準也能彈性辨識，另也有人工輔助，機器無法辨識就會剔除採人工。

100公斤鳳梨葉片可抽出1公斤纖維做成衣帽 彭啓明：農廢變黃金

為推動資源永續利用、落實資源循環零廢棄，以及2050淨零排放路徑關鍵戰略，環境部所擬「資源回收再利用法」修正草案，更名為「資源循環推動法」，日前於立法院三讀通過，成為我國建立資源全生命周期管理制度的重要法制基礎。環境部長彭啓明表示，將與農業部密切合作，未來也要擴及其他農作物，打造出完整的回收產業鏈與商業模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。