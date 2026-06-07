行李貼「易碎標籤」就無敵？地勤點破殘酷真相 曝6招自保

出國旅遊大採購，許多民眾擔心買來的酒類、公仔或玻璃瓶伴手禮在託運過程中受損，總會特別要求地勤人員在行李上加貼「易碎標籤（FRAGILE）」。然而，航空地勤人員出面點破殘酷真相，直言這張貼紙並非防摔保證，更無法讓行李獲得「無敵星星」，真正能決定物品安危的關鍵，其實是旅客自己的包裝方式。

經常分享航空業大小事的粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」近日發文指出，在機場櫃檯最常聽到的旅客要求，就是幫忙貼易碎標籤。不少人誤以為只要貼了這張貼紙，行李就會享有如VIP般的待遇，一路被「捧著走」或獲得額外的特殊保護。

對此，粉專無奈澄清，易碎標籤的主要功能僅是「提供現場作業人員辨識」，提醒該件行李內可能有脆弱物品。事實上，一件託運行李離開櫃檯後，必須經歷包含輸送帶分揀、拖車運送、機坪裝卸載及轉機運轉等重重關卡。尤其在尖峰時段，工作人員必須在有限時間內處理上百件行李，在堆疊與擠壓的運送過程中，單靠一張貼紙根本無法完全避免碰撞。

貼文中也提到實務上最令地勤頭痛的狀況。許多旅客在行李轉盤發現伴手禮被壓壞時，會氣憤質疑：「明明貼了易碎標籤怎麼還摔壞？」甚至認定航空公司必須負起全責賠償。

但當行李一打開，往往會發現旅客對易碎品幾乎「零防護」，例如洋酒僅用一件單薄的衣服隨便裹著，完全沒有緩衝材料。粉專強調，再厲害的貼紙也救不了毫無防護的玻璃瓶，且若因旅客自身包裝不當導致內容物損壞，依據多數航空公司的規範，這類情況通常不屬於理賠範圍。

面對沒有專業緩衝包材、又非得將易碎品託運的窘境，粉專特別傳授了6招實用的「防摔打包秘訣」，強調這些基本動作絕對比貼紙更管用：

1.核心放置法： 較脆弱的物品請盡量放置在行李箱的「正中央」。 2.拒絕貼邊： 絕對要避免易碎品直接貼著行李箱外殼放置。 3.厚衣緩衝： 善用厚衣服、厚外套，在物品周圍層層包裹做好緩衝。 4.預留空間： 行李箱千萬不要塞到極限，完全沒有彈性空間更容易因擠壓而破損。 5.手提為上策： 只要規定允許，脆弱物品能手提上機就盡量手提。 6.電子產品隨身： 精密的電子產品，強烈建議隨身攜帶。

地勤人員最後補充，只要現場條件允許，他們都很樂意協助旅客貼上FRAGILE標籤，但旅客必須建立正確觀念，標籤只是輔助提醒，給予物品最完善的「保護與包裝」，才是確保戰利品平安抵達的不二法門。