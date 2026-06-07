芒果果皮「甜到出蜜」？果農急喊千萬別舔：恐致皮膚過敏

目前正值台灣芒果的盛產季，今年不僅收成佳，賣場價格也相當親民，吸引許多民眾大快朵頤。不過，不少人在購買芒果時，會發現果皮表面或蒂頭處流出透明或乳白色的汁液，誤以為這是芒果「甜到出蜜」的象徵。對此，果農與醫師紛紛發出強烈警告，指出這其實是具有刺激性的天然樹液，千萬別以為香甜而隨便舔食，以免引發嚴重的過敏與紅腫反應。

近日在Threads上，有網友分享一張芒果表面流著半透明偏白汁液的照片。該名網友無奈表示，有天真的客人以為這是芒果太甜流出的「蜜汁」，擔心引來螞蟻還急著問能不能馬上放冰箱。原PO見狀立刻澄清：「芒果沒削皮前是沒有甜味的，那是芒果流出的汁液！」

另一名內行網友也發文直呼，看到一堆人把芒果蒂頭流出的乳白汁液當成花蜜，真的會讓人暈倒。他警告，這種汁液具有強烈的刺激性，若好奇舔上一小口，舌頭馬上就會發麻。底下網友也紛紛留言附和：「不要因為芒果好吃，就忘了它是漆樹科植物」、「那種乳汁沾到皮膚很容易受傷」。

事實上，芒果在植物分類上屬於「漆樹科」，與製作生漆的漆樹是親戚。果農科普解釋，這些看似晶瑩剔透的乳白汁液，是植物受傷時分泌的自我保護機制，成分一點都不甜蜜。

知名醫師劉博仁也曾對此衛教指出，芒果果皮與果梗附近含有一種名為「漆酚（Urushiol）」的化學物質。許多人吃芒果會引發嘴唇紅腫、皮膚發癢等過敏反應，往往不是因為對「果肉」過敏，而是在處理過程中皮膚不慎接觸到了果皮上的漆酚。不過他也提醒，少數具有花粉症、異位性皮膚炎或其他食物過敏體質的人，仍可能對芒果果肉中的某些蛋白質產生免疫反應。

為了安全享受當季的黃金美味，果農建議民眾在處理芒果時，務必先將整顆芒果連皮清洗乾淨，接著先「切除蒂頭」後再進行削皮與切塊，避免刀具或手部沾染到殘留的汁液。此外，由於果皮上的漆酚濃度遠高於果肉，本身肌膚較敏感或容易過敏者，建議在清洗與削皮時戴上拋棄式手套處理，就能大幅降低過敏中招的風險。