快訊

陸四艘大型公務船最小6600噸最大10000噸 今將抵達台灣東部海域執法

MLB／大谷翔平單局2安、本季第11轟 山本由伸可望輕鬆第6勝

招生作戰／教授放低身段「海巡」搶生 報考人數增3成

聽新聞
0:00 / 0:00

芒果果皮「甜到出蜜」？果農急喊千萬別舔：恐致皮膚過敏

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，芒果果皮與果梗含有易致敏的「漆酚」，建議民眾在處理芒果前應先洗淨並切除蒂頭；若為敏感體質，戴上手套削皮能有效防範過敏反應。聯合報系資料照
醫師指出，芒果果皮與果梗含有易致敏的「漆酚」，建議民眾在處理芒果前應先洗淨並切除蒂頭；若為敏感體質，戴上手套削皮能有效防範過敏反應。聯合報系資料照

目前正值台灣芒果的盛產季，今年不僅收成佳，賣場價格也相當親民，吸引許多民眾大快朵頤。不過，不少人在購買芒果時，會發現果皮表面或蒂頭處流出透明或乳白色的汁液，誤以為這是芒果「甜到出蜜」的象徵。對此，果農與醫師紛紛發出強烈警告，指出這其實是具有刺激性的天然樹液，千萬別以為香甜而隨便舔食，以免引發嚴重的過敏與紅腫反應。

近日在Threads上，有網友分享一張芒果表面流著半透明偏白汁液的照片。該名網友無奈表示，有天真的客人以為這是芒果太甜流出的「蜜汁」，擔心引來螞蟻還急著問能不能馬上放冰箱。原PO見狀立刻澄清：「芒果沒削皮前是沒有甜味的，那是芒果流出的汁液！」

另一名內行網友也發文直呼，看到一堆人把芒果蒂頭流出的乳白汁液當成花蜜，真的會讓人暈倒。他警告，這種汁液具有強烈的刺激性，若好奇舔上一小口，舌頭馬上就會發麻。底下網友也紛紛留言附和：「不要因為芒果好吃，就忘了它是漆樹科植物」、「那種乳汁沾到皮膚很容易受傷」。

事實上，芒果在植物分類上屬於「漆樹科」，與製作生漆的漆樹是親戚。果農科普解釋，這些看似晶瑩剔透的乳白汁液，是植物受傷時分泌的自我保護機制，成分一點都不甜蜜。

知名醫師劉博仁也曾對此衛教指出，芒果果皮與果梗附近含有一種名為「漆酚（Urushiol）」的化學物質。許多人吃芒果會引發嘴唇紅腫、皮膚發癢等過敏反應，往往不是因為對「果肉」過敏，而是在處理過程中皮膚不慎接觸到了果皮上的漆酚。不過他也提醒，少數具有花粉症、異位性皮膚炎或其他食物過敏體質的人，仍可能對芒果果肉中的某些蛋白質產生免疫反應。

為了安全享受當季的黃金美味，果農建議民眾在處理芒果時，務必先將整顆芒果連皮清洗乾淨，接著先「切除蒂頭」後再進行削皮與切塊，避免刀具或手部沾染到殘留的汁液。此外，由於果皮上的漆酚濃度遠高於果肉，本身肌膚較敏感或容易過敏者，建議在清洗與削皮時戴上拋棄式手套處理，就能大幅降低過敏中招的風險。

台灣 芒果 過敏

延伸閱讀

芒果控這波別想逃！全聯 We Sweet 人氣「芒果鮮果布蕾」升級回歸

切開全是芒果！夏季限定甜點大集合 最便宜62元就能吃

好市多悄悄上架1高級水果！大票會員狂推：又香又甜會噴汁

芒果控衝了！Woosa人氣楊枝甘露系列回歸　再推香蕉蘋果鬆餅

相關新聞

芒果果皮「甜到出蜜」？果農急喊千萬別舔：恐致皮膚過敏

目前正值台灣芒果的盛產季，今年不僅收成佳，賣場價格也相當親民，吸引許多民眾大快朵頤。不過，不少人在購買芒果時，會發現果皮表面或蒂頭處流出透明或乳白色的汁液，誤以為這是芒果「甜到出蜜」的象徵。對此，果農與醫師紛紛發出強烈警告，指出這其實是具有刺激性的天然樹液，千萬別以為香甜而隨便舔食，以免引發嚴重的過敏與紅腫反應。

鮮乳該買全脂或低脂？營養師教看2成分最重要 避開高糖陷阱

走進超市，冷藏櫃裡滿滿的鮮乳品牌與種類常讓人陷入選擇障礙。究竟該買全脂還是低脂？容量越大真的越划算嗎？對此，營養師高敏敏特別發文分享挑選鮮乳的實用訣竅，提醒民眾在購買時除了看價格與容量，更要學會看懂背後的營養標示，小心避開隱藏的「糖分陷阱」。

行李貼「易碎標籤」就無敵？地勤點破殘酷真相 曝6招自保

出國旅遊大採購，許多民眾擔心買來的酒類、公仔或玻璃瓶伴手禮在託運過程中受損，總會特別要求地勤人員在行李上加貼「易碎標籤（FRAGILE）」。然而，航空地勤人員出面點破殘酷真相，直言這張貼紙並非防摔保證，更無法讓行李獲得「無敵星星」，真正能決定物品安危的關鍵，其實是旅客自己的包裝方式。

梅雨滯留鋒面+西南風明起全台雨下一周 周二三升級西南氣流降雨最劇烈

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天受西南風影響，明起滯留鋒面接近台灣地區，明起未來一周全台各地都是不穩定天氣，可能有大雨或豪雨等級降雨，周二及周三西南風達到西南氣流等級強度，全台尤其是中南部降雨最劇烈。周四鋒面南移，各地雨勢稍緩，但雨勢沒有暫停；周末滯留鋒面又回到台灣附近，降雨又增多。

A7辨識錯誤考生成績單延誤 中華郵政致歉：調整辨識彈性輔以人工分揀

中華郵政A7智慧物流園區自試營運以來狀況連連，近日又發生因智慧分揀系統誤判，導致海洋大學500名考生遲未收到大學申請入學成績單的離譜事件。中華郵政副總經理蔡文慶今天率各單位一級主管出面鞠躬道歉、說明，並表示目前已優化機器，未來就算民眾寄件格式不標準也能彈性辨識，另也有人工輔助，機器無法辨識就會剔除採人工。

100公斤鳳梨葉片可抽出1公斤纖維做成衣帽 彭啓明：農廢變黃金

為推動資源永續利用、落實資源循環零廢棄，以及2050淨零排放路徑關鍵戰略，環境部所擬「資源回收再利用法」修正草案，更名為「資源循環推動法」，日前於立法院三讀通過，成為我國建立資源全生命周期管理制度的重要法制基礎。環境部長彭啓明表示，將與農業部密切合作，未來也要擴及其他農作物，打造出完整的回收產業鏈與商業模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。