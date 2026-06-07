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鮮乳該買全脂或低脂？營養師教看2成分最重要 避開高糖陷阱

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，買鮮乳不應只看容量與價格，應評估自身飲用習慣，選擇能在保存期限內喝完的份量，才能維持最佳風味並避免浪費食物。聯合報系資料照
專家提醒，買鮮乳不應只看容量與價格，應評估自身飲用習慣，選擇能在保存期限內喝完的份量，才能維持最佳風味並避免浪費食物。聯合報系資料照

走進超市，冷藏櫃裡滿滿的鮮乳品牌與種類常讓人陷入選擇障礙，究竟該買全脂還是低脂、容量越大真的越划算嗎？對此，營養師高敏敏特別發文分享挑選鮮乳的實用訣竅，提醒民眾在購買時除了看價格與容量，更要學會看懂背後的營養標示，小心避開隱藏的「糖分陷阱」。

高敏敏在臉書粉專發文剖析，市售常見的鮮乳分為全脂、低脂以及保久乳等。許多人為了減肥會刻意挑選低脂鮮乳，但其實全脂與低脂在蛋白質鈣質等「核心營養成分」上的表現相差無幾，民眾完全可以依照個人口味喜好來挑選。不過，若單就「營養完整性」來評估，全脂鮮乳保留了較多脂溶性維生素，會是更理想的選擇。

至於保久乳，高敏敏也破除大眾常有的迷思，強調保久乳的營養價值與一般鮮乳幾乎相同，差別僅在於經過了高溫殺菌處理，因此能在常溫下存放更久，非常適合外出攜帶或存放備用。

在挑選鮮乳時，高敏敏強烈建議消費者「直接翻到背面看營養標示」，重點鎖定蛋白質與鈣含量，千萬別輕易被包裝正面的「高鈣」或「添加纖維」等行銷字眼給迷惑。

此外，更要特別留意「糖分」這個隱形地雷。高敏敏警告，市面上有些標榜低脂的調味乳，為了彌補口感而添加了大量糖分，導致最終熱量可能比全脂鮮乳還要驚人。她呼籲消費者選購時務必檢視成分表，「拒絕看不懂、落落長的成分清單」，成分越單純越好。

而不少婆媽在超市常會被「大容量、家庭號」的促銷吸引，認為買越大罐越划算，但高敏敏提醒，鮮乳並非容量越大越好，真正的挑選關鍵在於「能否在保存期限內喝完」。

若為了貪便宜買了超大罐鮮乳，最後卻因為喝不完而酸敗倒掉，不僅浪費食物，也失去了省錢的初衷。挑選符合自身或家庭飲用習慣的份量，確保能在最佳賞味期內新鮮飲用完畢，才是兼顧健康與荷包的聰明作法。

高敏敏 牛奶 超市 蛋白質 鈣質

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