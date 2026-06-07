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天氣風險：明起一周西半部全天有陣雨 其他地區午後大雷雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出， 明起一周西半部全天有陣雨，其他地區午後大雷雨。圖／聯合報系資料照
天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出， 明起一周西半部全天有陣雨，其他地區午後大雷雨。圖／聯合報系資料照

受西南風影響，各地天氣不穩定，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天指出， 明起一周西半部全天有陣雨，其他地區午後大雷雨，尤其周二到周三全天各地都有陣雨，西半部各縣市恐有短時強降雨。

廖于霆指出，今受西南風影響，整體天氣以白天高溫與午後熱對流為主，清晨雲多，西半部偶有陣雨，日間太陽仍強烈，北部與中部平地白天高溫可達30度以上，部分內陸與都會區更可能接近或超過33至35度。午後山區與近山城鎮容易發展熱對流，出現局部短時強降雨、雷擊與突發性大雨，局部路段可能出現短暫積水或能見度下降。

明起一周，廖于霆說，周一西南風增強，西半部全天有陣雨，其他地區午後也有明顯大雷雨發生機會。周二鋒面南下，配合西南風，周二到周三全天各地都有陣雨，尤其是西半部各縣市，有短時強降雨發生可能。

廖于霆指出，周四鋒面稍減弱，各地降雨趨緩。周五到下周日西南風又再增強，西半部再度有短時強降雨發生機會，要到下下周一鋒面明顯北移離開台灣，台灣的天氣才會再恢復穩定。未來一周因為雲多容易下雨，各地高溫不明顯，大約30度，低溫24-26度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 高溫 大雷雨

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