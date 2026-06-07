蘋果和鳳梨哪種適合天天吃？營養功效各有側重

鳳梨和蘋果都是水果店常見的平價大眾化水果，究竟哪一種更適合每天吃？營養學家若根步美帶你從各個角度對比鳳梨與蘋果的異同，找到適合你需求的水果。

熱量打成平手！同是減肥必備的低卡水果

很多減肥人士都關心水果熱量，以100克去皮可食用的部分計算，蘋果的熱量為53千卡（kcal），鳳梨的熱量為54千卡（kcal）；蘋果的碳水化合物含量為12.4克，鳳梨的碳水化合物含量為12.6克。兩種水果熱量較低，減肥人士可適量食用。

鳳梨維生素C多蘋果近9倍 蘋果膳食纖維更高

蘋果與鳳梨熱量相差無幾，但兩者微量元素各有千秋。蘋果的維生素C含量為4毫克，而鳳梨的維生素C含量高達35毫克；蘋果的鉀含量為120毫克，而鳳梨的鉀含量為150毫克；蘋果的膳食纖維為1.4克，而鳳梨的膳食纖維為1.2克。

蘋果含多酚和有機酸抗疲勞 鳳梨含消化酶助消滯

蘋果獨特之處在於富含多酚類物質，如花青素，這些物質的抗氧化功效突出，蘋果亦含有機酸，如檸檬酸和蘋果酸，或可緩解疲勞和增進食慾。鳳梨顯著優勢是富含大量鳳梨蛋白酶，有助於分解蛋白質，促進消化，有望提高人體新陳代謝率。

蘋果、鳳梨各有裨益 按需挑選吃出健康

蘋果和鳳梨含水分以及可供能的碳水化合物，亦含維生素、礦物質和膳食纖維等物質，這些物質對調節人類身體機能和預防疾病至關重要。

有改善腸道功能及預防慢性疾病需求的人士優選富含膳食纖維和多酚的蘋果；有改善皮膚、提高免疫功能或促進消化功能需求的人士優選鳳梨。

蘋果宜早上吃 鳳梨宜飯後吃

蘋果中的碳水化合物吸收緩慢，飽腹感強，有利於持續供能，亦有助於腸道蠕動，是理想的早餐水果。鳳梨含大量鳳梨蛋白酶，是飯後消滯水果的不二之選，有助人體消化富含蛋白質的肉類和魚類。

健康食用小貼士

鳳梨中的鳳梨蛋白酶亦可能分解口腔黏膜的蛋白質，引起舌部刺痛，若感到不適應立即停止食用。食用過量水果易引發胃痛、腹痛或腹瀉，請根據個人情況適量攝取，或參考普遍營養指引的成人每日200克的水果量食用。

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文章授權轉載自《香港01》