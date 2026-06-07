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腫瘤當痘痘擠了8年！潰爛滲液需手術 如何分辨報你知

香港01／ 撰文／艾曼達
一顆痘痘長在臉上長達8年，真的只是痤瘡？示意圖。（本報資料照片）
一顆痘痘長在臉上長達8年，真的只是痤瘡？示意圖。（本報資料照片）

一顆痘痘長在臉上長達8年，真的只是痤瘡？內地東莞1名男子右下唇長了個腫塊，他一直以為是普通痤瘡，持續摳擠了長達8年，最終拖成大腫瘤，直至潰爛滲液才肯去求醫，醫生更曾懷疑是惡性腫瘤。萬幸的是，經手術割除後，病理報告顯示該腫瘤屬良性。

皮膚科整型科醫生提醒市民，如果身上出現長期不愈合甚至潰爛的腫物，千萬不能亂摳亂擠，應當及時就醫。

以為是痤瘡拖了8年成大腫瘤

據《東莞日報》報導，居於東莞的57歲男子劉先生，右下唇長了個軟軟的腫塊，平時不痛不癢，什麼感覺都沒有，他時不時還用手去摳去擠，一拖就是8年。這段時間裡，腫塊越變越大，開始潰爛滲液及發出異味，但劉先生依舊認為沒必要求醫，其後在親戚的勸說下，他才去到廣東省第二人民醫院東莞醫院檢查。

醫生高度懷疑腫塊是腫瘤

皮膚整型科李莉潔醫生檢查後當場提醒，高度懷疑該腫塊可能是腫瘤，不排除惡性的可能，最終通過手術擴大切除病灶，切掉將近三分一下唇組織並用皮瓣進行精細修復，萬幸的是，術後的病理報告顯示腫瘤屬良性。醫生提醒，長期不消的腫物如反復潰爛，千萬不能亂摳亂擠，應當及時就醫！

網友：關鍵他這麼折騰還是良性

網友看過事件後，紛紛在社交平台留言議論，「不癒合不想想問題所在嗎？」、「佩服他這種非痤瘡症狀一拖就是8年」、「是個狠人」、「關鍵他這麼折騰還是良性」。

如何分辨痤瘡還是良性腫瘤

華人健康網分享了如何區分臉上的腫物究竟是痤瘡還是粉瘤，而粉瘤的正確名稱是表皮囊腫（Epidermal cyst），屬良性腫瘤。

痤瘡：是毛孔堵塞和毛囊發炎引發的感染，通常在皮膚的表層，成熟後會紅腫「中間無黑點」，通過抗炎和清潔可改善。

良性腫瘤：是皮膚深部的良性囊狀腫瘤，摸起來像皮膚底下有一個圓滾滾的顆粒「中間有黑點」，擠壓可能會跑出白色惡臭分泌物，過一陣子囊內會再次裝滿分泌物。生長速度極慢，可以存活數年且沒有太大變化。

延伸閱讀：

男子頻上廁所感排不淨！確診罕見「同時性大腸癌」：長出2個腫瘤

從小到大的痣竟然係惡性腫瘤！保險公司1理由拒賠　法官最終咁判

文章授權轉載自《香港01》

腫瘤 皮膚科

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