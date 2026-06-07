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這裡需要淨灘4／淨灘完就OK？環團盼連結環境教育減塑生活

中央社／ 台北7日電

全台參與淨灘活動人次近6年增加逾11萬，淨灘逐漸成為全民參與的行動。環保團體認為，淨灘不應只是一次性的海岸清潔，更應結合環境教育與日常減塑，讓守護海洋延伸到生活。

近年來淨灘成為熱門活動，環境部海岸清理資訊平台統計，全國參與淨灘活動的人次自2020年約5.3萬人次，大幅成長至2025年約17.1萬人次，增加超過11萬人次。然而，除了淨灘地點出現資源分配不均，時間上也有明顯的淡旺季之分。

海湧工作室自2017年起號召民眾參與淨灘，海湧執行長陳人平告訴中央社記者，每年4、5、6月是淨灘旺季；7、8月因為是暑假，幾乎沒有淨灘活動；9、10月活動又開始熱門起來；11、12月至隔年第一季又消退，因為大多數人覺得冬天不適合前往海邊，且11、12月大部分公司學校都關帳了。

不過，陳人平樂觀看待台灣淨灘的發展。回憶起近10年前辦理淨灘活動時，沒有所謂的「孤兒沙灘（沒人整理的沙灘）」，他笑稱「因為全部都是孤兒」，就算是熱門戲水的海灘也都有很多垃圾；但現在已經算得上是全民運動了。

陳人平曾親自參與日本宮古島的淨灘活動，他形容日本的淨灘像專案，鉅細靡遺、甚至會出動大型機具，強度很強、但頻率很少，可能1年只執行5、6次；反之，台灣的淨灘是全民運動，但強度較弱，以海湧為例，今年5月已經舉辦16次淨灘。

「海灘本來就是全民共享，海廢也應該全民共同解決」陳人平點出台灣淨灘在觀念上的優勢；他並強調海湧每次活動前一定堅持要做環境教育，最重要的是告訴大家「為什麼有這麼多垃圾？回到生活當中你該怎麼做？」

為了讓活動參與者保有淨灘的熱情，台灣重新思考環境教育協會（RE-THINK）淨灘專案經理蔡昇諺告訴中央社記者，RE-THINK的淨灘每一場幾乎都會請攝影師幫大家記錄活動過程，會後也會把這些照片給民眾。

在社群網路流行的時代，其實大家會很喜歡去分享自己淨灘帥氣的照片，蔡昇諺說，不管是透過演算法推播或是更多網路互動之下，讓這些淨灘成果或資訊，變成正向的循環。

蔡昇諺強調，每年垃圾產生量持續增加，因此雖然淨灘成果逐年提升，但不希望被這種樂觀假象給蒙蔽。接下來的目標是讓淨灘與環境教育不再分離，由點狀活動逐步連結為長期海岸治理網絡。

「其實，淨灘不只是海邊撿垃圾」，陳人平強調，在消費的時候不拿塑膠袋，不亂丟垃圾也是一種淨灘；呼籲地方政府能響應垃圾隨袋徵收的措施，真的達到垃圾減量的效果。

減塑 淨灘 中央社

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