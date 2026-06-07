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這裡需要淨灘3／守護上帝的水族箱 科大系主任成立社團助淨海

中央社／ 台北7日電

健行科技大學應用外語系副教授兼系主任陳徵蔚自2017年開始接觸潛水，後續更考取潛水教練執照，並投身淨海活動，從一開始的協力者，後來也成立社團，盼守護「上帝的水族箱」。

「潛水在40公尺以內的海底，在陽光穿透率好、能見度高的時候，就好像上帝的水族箱。」陳徵蔚回憶起2017年初次接觸潛水的感動。他告訴中央社記者，一開始是為了轉換心情去學潛水，後來真正愛上這項活動，更考取潛水教練執照。

學會潛水後也跟著加入淨海，陳徵蔚說，最初是參加別人所舉辦的淨海活動，接下來自己成為教練之後也有能力了，就開始組織所認識的朋友、學員，甚至不認識的潛水員，大家一起投入淨海。

原本應該是上帝美麗的水族箱，但幾次淨海都看見「海底的死亡長城」。陳徵蔚參與淨海次數愈來愈多，愈發現水下垃圾以廢漁具跟廢漁網占相當大的比例，其次才是寶特瓶、塑膠袋等；可怕的是，漁網會形成一個連鎖反應的陷阱。

舉例而言，陳徵蔚說，在貢寮龍洞的海底就看到許多漁網，有可能是因為拉不上來就被棄在海底，這些東西對生態是很大的傷害，小魚被卡在網上，中魚、大魚就會去覓食，卻也跟著卡在網上、越卡越多。

「向海致敬」計畫啟動5年多來，海洋委員會逐步建立系統性的監測機制，從全台主要河川出海口的海水到生物體進行源頭攔截，並招募民間力量進行垃圾清理。

根據海委會統計，自2020年起至去年底累積招募環保艦隊6665艘撿拾海漂廢棄物、累積募集6089名潛海戰將清除海底廢棄物。

2023年，陳徵蔚辦了8場淨海活動，之後將撿上來的垃圾帶給國小、國中的學童一起來做垃圾分類，了解這垃圾是哪裡來的；去年他也辦了一場扶輪社的淨海，同樣強調的是親子互動，讓爸爸媽媽帶著小朋友一起加入垃圾分類的行列。

除了實際參與淨海，陳徵蔚也希望能感染更多人親海，因此他在大學成立了深藍潛水社。陳徵蔚說，大一剛進來可能都不會潛水，社團先實施訓練，後續協助考取潛水證照，逐步增加自己的潛水技巧，慢慢地再投入淨海的工作，並且來保護環境。

陳徵蔚也期望，當學員學會潛水之後，除了在海洋清潔能添一份助力外，社團也有生態潛水員的訓練，可以做水下的生態調查、珊瑚礁的檢測等。

為了守護水深40公尺的美景，陳徵蔚除了親身投入淨海外，更將眼光放在長期教育，甚至是國際交流；從親子互動到學校社團，凝聚親海的共識，期盼慢慢改善海廢的問題。

中央社 教練 台北

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