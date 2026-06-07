這裡需要淨灘2／淨灘結合空拍 無人機自動巡查準備起飛

政府於2020年啟動向海致敬計畫，持續維持海岸清潔，環境部表示，今年下半年計畫透過常駐型無人機自動化巡查，讓空拍從被動轉主動，並能夠即時通報及追蹤清理進度。

「向海致敬」海岸清潔維護計畫自2020年啟動，截至去年，約6年期間清出了高達36.2萬噸的垃圾。過去仰賴人工巡檢與民眾通報，只能站在地平面查看海灘，今年下半年，環境部要借重空中的眼睛，推動「常駐型無人機自動化巡查」，重塑台灣海岸的治理網絡。

其實，環境部自2020年至2025年已完成178趟次以上海岸空中稽（巡）查作業，拍攝海岸線長度達400公里以上；去年完成30趟次，拍攝海岸線長度共73.35公里，其中23趟次通報提供權管單位髒亂清理。

這些空中巡檢更接近於被動檢查，無人機自動化巡查計畫是為了進一步主動去瞭解易堆積海岸廢棄物的原因。環境部環境管理署簡任技正李瑞玲告訴中央社記者，透過空拍成果能從「被動發現問題」進一步延伸到「主動發現、即時通報、追蹤清理、輔助管考」。

李瑞玲進一步說明，無人機自動化巡查預定今年下半年開始執行，會優先選擇易累積廢棄物海岸點位，考量因素包括洋流、季節、地形等，每個點位進行約10天的常駐任務，採無人機自動化巡查，長期累積資料。

據統計，去年30趟次都是以「單點、單日」的一次性巡檢作業，範圍涵蓋新北、基隆、苗栗、台中、嘉義、台南、屏東及澎湖等地，選擇原因包含四季海岸線快篩髒亂程度較高的地點，交叉比對「海岸環境空中稽（巡）查計畫」中，通報案件較多的地點。

過去累積的飛行趟次，也為今年下半年的自動化巡檢提供很好的經驗，最重要就是訓練AI辨識技術。李瑞玲指出，目前無人機空拍影像透過 AI 辨識海岸垃圾，與人工判讀的一致率已經超過了81%。

李瑞玲說，未來還會擴充不同季節、不同海岸地形及各類海廢影像樣本，提升AI對不同類型的廢棄物，如蚵棚浮具、漁業廢棄物與大型廢棄物等的辨識能力。

那些被無人機拍到的海廢漁網、大型浮球及碎裂的保麗龍，往往體積巨大、不易裝袋。當淨灘活動或巡檢結束後，最終都得仰賴地方環保機關的清潔隊員協助清運。

儘管巡檢方式轉骨升級，仍然需要清潔隊員揮灑汗水，把垃圾載回垃圾場後再檢視分類，一般垃圾可以送進焚化爐，但被海水泡爛、沾滿泥沙的廢漁網與漁業浮具，需要人工分門別類，極具耐心地回收或妥適處理。

空拍機利用AI冷靜地辨識海岸髒亂，維護乾淨海灘還要靠著地面清潔隊與行動者的熱情，下半年即將啟動的空拍巡檢，另類的AI與人力結合，加大守護海岸的力道。