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這裡需要淨灘1／淨灘找嘸路？環團推「髒海灘地圖」

中央社／ 台北7日電

每年6月8日國家海洋日前，淨灘活動一場接一場，全年上萬場，但據統計，前10大熱門淨灘地點僅集中在全台4個縣市。環保團體勘查建置「髒海灘地圖」，希望冷門海灘也有人清理。

環境部統計，近幾年來每年有1萬多場淨灘活動，至今1年約有17萬人次參與。「大家申請淨灘的地點太集中，出現了資源分配不均的情況。」台灣重新思考環境教育協會（RE-THINK）淨灘專案經理蔡昇諺無奈地告訴中央社記者。

環境部「110年海岸快篩調查」，西海岸彰雲嘉南海岸廢棄物量占全國37%最多，屬於需加強清理及提高清理頻率海岸線；其次為高屏海岸廢棄物量占全國11%。離島海岸廢棄物所占全國比例分別為澎湖11%、金門12%及馬祖9%。

「向海致敬」海岸清潔維護計畫自2020年啟動以來，據環境部海岸清理資訊平台統計，到了去年申請淨灘的場次，前10名熱點中以桃園市占4處最高，新北市、高雄市及台中市各占2處，但原評估需加強清理的彰雲嘉南皆未排入前10名。

進一步分析背後的原因，蔡昇諺分享歷年來舉辦淨灘的經驗，大眾與企業選擇淨灘地點時，多半卡在「空間」的限制，包含地形是否平緩、有沒有足夠的停車場、廁所和廣大的腹地，能容納淨灘人數等。

為了突破熱門地點常常清，冷僻海灘無人理的窘境，RE-THINK與中華民國童軍總會合作，勘查全台146處海灘，並在其中篩選出50處重點關注的骯髒海岸，建置了線上「全國骯亂海岸線地圖」，即「髒海灘地圖」，試圖導引民間資源。

蔡昇諺說，建置髒亂海岸線地圖的初衷，就是發現資源有點分配不均，這份地圖將海灘分為「乾淨、尚可、髒亂」3種程度，篩選出50處「髒亂」的海灘，透過淨灘的過程檢視其是否能逐漸往乾淨邁進；也希望提供給有意淨灘的企業或民眾參考。

無獨有偶，長期安排淨灘活動的海湧工作室執行長陳人平告訴中央社記者，在協助企業淨灘時，會視報名淨灘企業或團體的年齡、人數來設計，若人數少、也都是成年人，就會推薦那些較不易抵達、但也較髒的海灘進行整理。

此外，為了讓民眾能撿到更多垃圾，陳人平也花了一點小心思在路線上，如換個出入口，多走一小段路之後再下沙灘，就能發現多一些的垃圾量。

但這仍然有限制，陳人平指出，如基隆外木山比較像懸崖峭壁的岩石灘，就不會是淨灘首選；再來是林口的海岸線雖然是沙灘，可是附近很多工業區跟工程，路線複雜，所以也不會特別選那些地方。

RE-THINK則希望透過在地協作，突破那些難以深入的角落。蔡昇諺談起地方培力時表示，去年RE-THINK培養9名淨灘小隊長，與6個地方單位建立合作，做為駐點的淨灘活動人員。

舉例來說，在屏東風吹沙的一處海灘，因位置偏遠，長年來累積許多海廢，RE-THINK與當地一間潛店合作，因為海就和他們的生活或工作息息相關，他們也有意願。經過培訓後，再引導企業資源投入具在地培力機制的重點海岸線，之後統計顯示，重災區海灘淨灘清除垃圾量由2024年的6842公斤提升至2025年的1萬410公斤。

淨灘 廢棄物 中央社

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