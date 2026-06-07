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梅雨滯留鋒南北徘徊影響至月中 粉專：這幾天雨勢最劇烈

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周起梅雨鋒面接近及南北徘徊影響，全台降雨機會大增，伴隨暖溼西南風，慎防強降雨及強陣風等劇烈天氣現象發生。本報資料照片
本周起梅雨鋒面接近及南北徘徊影響，全台降雨機會大增，伴隨暖溼西南風，慎防強降雨及強陣風等劇烈天氣現象發生。本報資料照片

梅雨滯留鋒面明起接近，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，這波影響延至月中，要防劇烈天氣如強風、短延時強降雨等。

「林老師氣象站」表示，本周起隨著梅雨鋒面接近及南北徘徊影響，環境轉趨不穩定，全台降雨機會大增，由於伴隨暖溼西南風，水氣供輸補給充沛，慎防強降雨及強陣風等劇烈天氣現象發生。

其中又以9日、10日為雨勢最劇烈時段。11日鋒面南壓至中部附近，北台灣降雨短暫減緩；12、13日鋒面再度北移，北台灣雨勢又將增多。14至15日梅雨鋒面及西南風仍在台灣上空附近，全台天氣不穩定；這波滯留鋒面預計將會影響至6月中旬。

最近下雨趨勢，「林老師氣象站」表示，8日鋒面南壓至台灣附近，環境西南風增強，天氣轉趨不穩定，西部地區普遍有雨，大台北、中南部山區及午後各地山區都可能出現局部大雨。9日及10日梅雨鋒面主體影響台灣，為本波降雨最為顯著時段，全台各地都有強降雨發生的機會；尤其中南部及東部山區，降雨最為集中且劇烈。

11日梅雨鋒面南壓至台灣中部附近，北台灣降雨減緩，但中南部仍持續有雨，並有局部大雨發生機率，鋒面持續在台灣附近徘徊。12日及13日鋒面預估北移，降雨再度增多，西半部、東北部及山區有局部大雨或豪雨發生機率。14日至15日鋒面及西南風仍在台灣上空附近，全台天氣不穩定，易有劇烈天氣及顯著降雨發生。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面

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