典型梅雨旺盛期要來了！吳德榮：明起致災性降雨恐一連9天

要變天下大雨了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3872-2026-06-06-21-12-42）指出，今日各地多雲時晴、白天熱；大氣不穩定，上午西南部仍有陸風殘餘的局部短暫降雨，午後山區有強對流發展，擴展至部分平地；應注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。

今各地區氣溫如下：北部23至34度、中部23至35度、南部24至36度及東部23至36度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至下周二(8至16日)「梅雨季」第5波滯留鋒南北徘徊，明日起接近、強對流漸擴大，周四(11日)略南移、強對流偏在中南部，周五(12日)又北移、強對流再擴大全台，配合「西南季風」盛行，台灣進入典型的「梅雨旺盛期」。

吳德榮表示，因大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在附近被激發，帶來「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及「致災性降雨」的威脅，期間各地皆應特別注意氣象署的特報、及早作好防災準備。

至於「梅雨旺盛期」將持續多久？吳德榮說，最新歐、美模擬至少延續至下周二(16日)，型態雖已略有改變及差異，但皆還有多雨的條件。由於模式超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度已降低，之後能延續至何時？應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。