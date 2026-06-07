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考生成績單未寄達 中華郵政物流園區又出包

聯合報／ 記者孟嘉美屈彥辰游明煌／連線報導
中華郵政斥資逾兩百億元，在桃園龜山打造Ａ７郵政智慧物流園區，其中北台灣郵件作業中心四月初試營運以來，狀況連連。記者葉信菉／攝影
中華郵政斥資逾兩百億元，在桃園龜山打造Ａ７郵政智慧物流園區，其中北台灣郵件作業中心四月初試營運以來，狀況連連。記者葉信菉／攝影

中華郵政斥資兩百億打造的Ａ７智慧物流園區，其中「北台灣郵件作業中心」自四月初試營運以來，郵件延遲、包裹毀損等狀況連連。中華郵政原承諾本月初可以改善，不料，近日又爆出因智慧分揀系統誤判，人工檢閱也未能糾錯，導致有四、五百名考生遲未收到大學申請入學的成績單，正值選填志願之際，考生家長急得直跳腳，痛罵中華郵政到底在搞什麼東西？

影響考生權益 董事長王國材致歉

中華郵政董事長王國材表示，郵政公司對於影響考生權益、造成家長緊張，非常抱歉，會內部檢討，現在最重要的是機器優化、人力補足，碰到短期問題，會積極處理，希望大家對郵政還是要有信心。中華郵政副總蔡文慶也坦言像成績單這樣的重要文書遭封回是首次，內部流程有疏忽，會再檢討。

全國大專院校申請入學就讀志願序登記本月五日截止，不過卻有考生家長控訴，中華郵政內部作業出現行政疏失，導致海大五月廿九日寄出的大批正式成績單無法投遞。

考生家長表示，因孩子遲遲沒收到成績單，自行至郵務系統查詢，卻發現信件顯示「無法投遞」。致電基隆投遞中心詢問，該中心坦承是台北端疏失，卻要求考生家長自行致電台北投遞中心聯絡。但撥打台北投遞中心電話不是空號就是無人接聽。家長痛批，中華郵政「踢皮球」，導致數百位學生的應試與知情權受損，籲有關單位應徹查此事，並懲處相關人員。

智慧分揀誤判 人工檢閱也未發現

蔡文慶說，海大總共寄出一七七三件，其中約有四、五百件遭封回基隆。這批信件本應於三日就要送到，但因海大將寄件人與收件人地址寫靠太中間，導致智慧機器大量分揀產生錯誤，將寄件地誤判為收件地，後續人工檢閱也沒發現異常，部分郵件被錯誤封發回基隆郵局。

不過海大直言，「多年來從未出現這種問題」，校方早在五月廿八日放榜隔天，就以如同往年的套印格式掛號寄出成績單，三日被通知異常，成績單沒回海大，而是退到基隆郵政端。

郵政公司表示，目前全數以快捷或限時掛號補寄，惟有卌九名考生聯繫不上，將持續聯繫考生可選擇到郵局領或投遞領。

延燒2個月 立委批交長還在擺拍

對於物流之亂延燒超過兩個月，國民黨立委王鴻薇表示，交通部近來狀況不斷，高鐵五月廿五日才因號誌訊號異常，引發近年來最嚴重誤點，Ａ7物流園區又數度發生郵件延遲投遞，更不要說毒駕頻傳，整個五月交通部底下出這麼多包，部會早該進入一級警戒，交通部長陳世凱卻在生日時特別請假去淡江大橋露臉擺拍作秀，部長生日快樂，但人民恐怕是笑不出來。

交通部政務次長伍勝園昨晚表示，經這段時間努力修正，郵件耽誤的情形跟系統熟悉度上已有所改善。

中華郵政 王國材 海洋大學 王鴻薇

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