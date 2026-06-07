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器捐漸少…每天3.3人 等不到移植過世

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
器官捐贈者家屬代表賴舒韻出席器官捐贈紀念音樂會，看到回憶母親的影片淚流不止。記者蘇健忠／攝影
器官捐贈者家屬代表賴舒韻出席器官捐贈紀念音樂會，看到回憶母親的影片淚流不止。記者蘇健忠／攝影

國內每年約一點二萬到一點三萬人等待器官移植，但捐贈人數僅八百至一千人，且大愛捐贈人數逐年下降。衛福部醫事司長劉越萍指出，近年受負面新聞影響，器官捐贈人數變少，但國內絕對禁止器官買賣，也有相關機制勾稽海外移植是否異常，杜絕仲介器官，盼外界繼續支持器官捐贈，讓大愛延續。

六月十九日是「器官捐贈紀念日」，器官捐贈移植登錄中心及病人自主推廣中心昨天舉行紀念音樂會，並邀請器官受贈者與捐贈者家屬分享生命故事。賴舒倩母親早在廿年前就簽署器捐同意書，捐出眼角膜讓兩個家庭更加圓滿。肺臟受贈者賴秉成一度以為自己沒有機會，所幸等到肺臟移植，「我一輩子最珍貴的禮物。」

衛福部分析近十年統計，大愛捐贈人數最高是一一二年的四一六人，健保卡註記器官捐贈人數累計七十萬人，去年新增註記四點二萬人，和前年的四點六萬人相比，略有下降。

每天平均三點三人因等不到器官移植，生命斷線。劉越萍表示，近年有些負面新聞，使大愛器捐人數和表達捐贈人數變少，但「台灣絕對禁止器官買賣。」更透過資料勾稽機制，只要在海外移植，回國後一定會用抗排斥藥，患者在國內沒有移植紀錄，卻領取抗排斥藥物，勾稽系統便能即時發現，持續在制度上填補灰色地帶。

衛福部次長莊人祥指出，當一個人願意表達器官捐贈意願，或支持家人器官捐贈，代表的不只是善意，更是對醫療專業與制度的信任，衛福部將持續優化制度流程，讓民眾更安心理解生命自主的選擇。

器捐中心董事長李明哲日前提出建立平衡的器官捐贈移植生態系，他昨重申，所謂平衡並非一進一出，例如美國將腎臟移植等候時間維持在二點五至三年，這是醫療上可達成的目標。器捐生態平衡並非遙不可及，政府應開源與節流並進，除了法律防弊，更應落實公平公正的分配機制。

過世 器官捐贈 器官移植

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