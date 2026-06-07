採購、驗收有問題？新機器 3成信件無法辨識

中華郵政斥資二百多億打造Ａ７郵政智慧物流園區，但園區內「北台灣郵件作業中心」四月初試營運以來，先後發生自動化設備失靈、郵件處理嚴重塞車等問題。資深員工爆料，Ａ７一開始就錯誤百出，新添購的機器卻狀況頻傳，高達三成信件無法辨識，質疑是採購或驗收有問題。

中華郵政董事長王國材表示，Ａ７是郵政公司要轉型為物流中心的重要建設，自二○一四年規畫，很多人對它期待很深，試營運期間確實發現有些功能不如預期，對於機器辨識誤差，將持續改善。中華郵政表示，為提升營運穩定度，已持續推動人力增補、跨單位支援等，目前主要挑戰在設備與作業流配合以及人員熟練度養成等。

北台灣郵件作業中心整合原台北與桃園郵件中心，負責北北基桃、新竹、宜蘭、花蓮以及離島的函件與包裹處理，四月至今頻頻發生掛號郵件延遲、包裹毀損等，交通部長陳世凱、政務次長伍勝園與王國材為此曾先後視察Ａ７，但問題仍未解決。

任職Ａ７的資深員工指出，海大遭誤判信件其實寫得非常標準，同樣的信件，整併前於台北郵件處理中心服役約卌年的老舊機器都能辨識，質疑Ａ7新採購的機器或驗收有問題。掛號標準信封進到機器後，現場常有影像遺失、模糊的狀況，三成信件無法辨識，另七成雖成功辨識，部分卻如海大成績單，遭誤判寄收件地。

該員工更透露，小包掛號的分揀機只有兩個鏡頭，導致機器辨別前必須先以人工將包裹寄收件欄轉正。此外，輸送紐帶卡住包裹頻傳，曾有客人郵寄出國sim卡，卡在輸送帶被摩擦到燒破，很久後才發現。公司於Ａ７整併前大量裁減外包人力，五月發現出問題了，才緊急找回舊有人力，再加上新人、內勤沒受訓練就上線，錯誤百出。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，公司未先確認Ａ７運轉狀況，就先整併了台北、桃園郵件處理中心，如今試營運期間長達兩個月還是狀況百出，必須深刻檢討。中華郵政企業工會理事長林榮州則說，公司設想新設備進駐就能發揮到極致，對人力需求的錯估，是Ａ７園區不斷出問題根本因素。