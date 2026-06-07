冷眼集／A7之亂！物流園區淪包裹地獄 誰要負責

中華郵政斥資二百多億鉅資打造了Ａ７郵政智慧物流園區，號稱導入自動化設備、智慧分揀系統，可提升郵件處理效率，但園區內最核心的北台灣郵政作業中心，自四月試營運以來，接連傳出設備卡件、包裹毀損、掛號延誤，不僅民眾信用卡帳單、罰單收不到，司法文書投遞也出現異常，如今連大學考生成績單都發生封回烏龍，智慧物流園區成民怨沸騰的「誤留園區」。

這場郵政「物流之亂」一燒兩個月，期間中華郵政多次強調，是新系統上線的磨合期，上月底更表示，六月初可完成優化作業。事實證明，問題並未真正解決。諷刺的是，號稱大幅降低人力需求的智慧物流系統，最後仍須緊急向各地郵局調派人力支援，靠大量人工介入維持運作，物流園區成了員工口中「包裹地獄」。

面對物流園區亂象，交通部政務次長伍勝園、中華郵政董事長王國材、交通部長陳世凱等三人，先後前往Ａ７視察。但視察不應只是擺拍美照，問題到底出在哪裡？二個月仍無法改善嗎？到底還要多久？中華郵政與交通部至今仍未能提出令人信服的解方，連具體的改善時間表都拿不出來。對民眾而言，郵件能否準時、正確送達，才是衡量郵政服務的根本標準，若連投遞品質都無法維持，再先進的智慧物流設備也失去意義。

五月可說是交通部的多事之秋，美意變爭議已非第一次，甫通車的淡江大橋，因機車道寬度鬧出爭議，更引發路權團體多次抗議，高鐵大誤點、毒駕事件頻傳，一直到中華郵政物流園區之亂，無一不是嚴重影響民生，引發重大民怨的案子。交通部幾乎後知後覺，等民怨沸騰到頂點，才亡羊補牢。

今年是中華郵政一三○歲，物流危機不僅考驗中華郵政的營運能力，更考驗交通部督導國營事業的治理能力。緊接而來的端午連假，也是禮品包裹郵寄尖峰，王國材應拿出在交通部任內「救火鋼鐵人」的魄力和效率化解危機；身為主管機關首長的陳世凱，更不能只是視察、聽簡報，應釐清問題根源，建立有效監督機制。否則這次是考生成績單，下次是什麼重要信件被誤寄呢？