從農業到海洋！新光保全攜手夥伴推珊瑚保育 首例生物炭復育磚落腳澎湖

新光保全持續關注生物多樣性與環境永續議題，近日攜手新光人壽慈善基金會、光泰環能股份有限公司及BlueTrend藍色脈動，共同參與澎湖「珊瑚保育計畫」，將生物炭（Biochar）應用於珊瑚復育，成為國內首例以生物炭製成珊瑚復育磚投入海洋生態修復的案例。

該計畫導入聯合國政府間氣候變遷專門委員會認可具有二氧化碳移除功能的生物炭技術，結合農業剩餘資材再利用與海洋保育需求，打造兼具生態復育與碳移除效益的珊瑚復育磚。生物炭具備穩定碳儲存特性，可作為珊瑚附著與生長基質，提供海洋復育、資源循環與碳管理整合應用的新方向。

相關團隊於去年6月在澎湖海域布放100塊生物炭珊瑚復育磚，共種植552株珊瑚，並同步進行水下監測、生物多樣性調查及環境教育推廣，持續觀察珊瑚生長情形與海洋生態變化。

依據相關方法學計算，此次計畫共創造0.313噸二氧化碳當量（tCO₂e）淨碳移除效益，成果已登錄於全球碳匯註冊系統。相關單位表示，後續仍需透過長期監測與研究持續驗證其效益，作為未來生物炭應用於海洋保育及資源循環領域的重要參考。

新光保全表示，公司自2015年起投入友善農業與食農教育推廣，支持青年農民返鄉發展、有機契作及在地農業永續經營。近年來更推動獨居蜂棲地營造、農田生態監測及農業剩餘資材循環利用等行動，逐步建立從農田到城市的生態參與機制，深化企業在生物多樣性保育與自然資本議題上的實踐。

此次參與澎湖珊瑚復育行動，進一步將農業循環與生態保育理念延伸至海洋場域，串聯農業、生態與海洋三大面向，展現跨域合作的永續影響力。新光保全指出，面對生物多樣性流失及氣候變遷等全球挑戰，企業推動永續發展需結合政府、供應鏈夥伴及社會各界力量，共同投入自然保育與生態復育工作。

未來，新光保全將持續關注生物多樣性、自然資本、農業永續及環境教育等議題，並透過農業部ESG STORE等合作平台，響應自然正向發展趨勢，為提升環境韌性與生態價值貢獻企業力量。