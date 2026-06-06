斥資兩百多億…A7物流園區再出包 王國材致歉：盼對郵政抱有信心

中華郵政斥資兩百多億打造的A7智慧物流園區再度出包，導致約有四、五百名海大考生，鄰近選填志願日卻沒收到成績單。郵政公司董事長王國材向外界致歉，強調有一一撥打電話給考生說明，也已經全數補寄完畢，盼外界對郵政公司不要失去信任。

海洋大學5月29日透過掛號寄出升學成績單，但信被送到A7園區內的北台灣郵件作業中心時，卻遭智慧機器分揀錯誤，誤判寄件地為收件地，導致大批信件被封回基隆郵務中心。

王國材今日對於成績單誤封影響考生權益、造成家長緊張表達歉意，這是郵政公司及其高層一個月內二度因為郵務問題，向外界致歉。上次是因5月6日出現的包裹、掛號郵件投遞時效延宕。

王國材表示，A7園區是郵政公司要轉型為物流中心的重要建設，自2014年規畫開始，很多人對它抱著深切的期盼。坦言試營運期間確實發現有些功能不如預期，再加上郵政公司這幾年並沒有配合A7得落成做好準備，例如將14碼跟20碼的郵政追蹤碼，沒有統一，導致A7機器無法辨識14碼，使得大宗交寄郵件全需仰賴人工處理。

王國材說，目前A7園區最大的課題就是當時預期自動化程度高，因此把許多人力裁減掉，但試營運發現還是需要原來的人力，目前正在努力補齊，已經補得差不多了。

A7試營運兩個多月，目前仍處於機器磨合期，王國材強調，總公司每天都會有報表監控A7狀況，事實上，從5月22日後分揀系統就已經趨於穩定，直到海大事件爆發，但海大成績單誤封也是近期唯一一起錯誤。負責督導A7業務的副總蔡文慶已經積極在跟廠商溝通，辨識誤差應該馬上就可以改善。

而針對A7員工匿名爆料，A7試營運前的活信測試，就出現不少問題，但現場主管卻向高層回報辨識度達九成，導致總公司判斷錯誤，進而引發五月一連串風波。王國材也表示，確實在A7上線前總公司內部會議都是評估現場沒問題，但現階段重要的是要往前看。王國材提出兩向度：機器優化與人力補足，希望趕快改善A7狀況。

至於A7員工匿名反應小包輸送帶頻頻卡住包裹，甚至曾有民眾郵寄SIM卡包裹，被卡在輸送帶間摩擦導致燒破，卻很久後才被發現。王國材回應，當時是用標準包裹設計輸送帶，現已經著手在調整輸送帶的間距，問題很快就會改善。

王國材盼外界對中華郵政保有信心，他強調郵政公司在2024年轉虧為盈，去年更大賺百億，郵局營收在往上走，郵局未來人充滿希望。王國材說，遇到問題就積極處理，希望別讓客戶對我們失去信心。