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北榮演練醫療韌性 無人機運補、地下醫療空間同步啟動

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北榮總昨上午舉行年度關鍵基礎設施防護演習，其中無人機可於道路受阻或交通中斷時執行物資運補任務，以確保真正遇到事情可以做到醫療不中斷。圖／北榮提供
台北榮總昨上午舉行年度關鍵基礎設施防護演習，其中無人機可於道路受阻或交通中斷時執行物資運補任務，以確保真正遇到事情可以做到醫療不中斷。圖／北榮提供

北榮總昨上午舉行年度關鍵基礎設施防護演習，其中無人機可於道路受阻或交通中斷時執行物資運補任務，以確保真正遇到事情可以做到醫療不中斷。

本次展演情境模擬台北市遭受重大複合式災害，醫院在外部環境受損、通訊受干擾、傷患大量湧入的情境下，啟動地下替代醫療空間，並同步支援院外前進醫療站運作。

北榮院長陳威明表示，北榮與中華電信多年來建立深厚合作夥伴關係，從智慧醫療、資訊通訊到數位轉型等領域，始終保持密切交流與合作。此次雙方更進一步將合作成果延伸至國家醫療韌性建構及關鍵基礎設施防護，不僅具有指標性意義，也展現公私協力共同守護國家安全與民眾健康的決心。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，智慧醫療可協助偏鄉照護，減少病人奔波及就醫時間；在緊急醫療情境下更具關鍵價值。當災害或突發事件發生時，只要多爭取一點時間，就有機會多挽救一條生命。

張本元說，未來無人機、無人船及各類無人載具，將可廣泛應用於醫療救援、血液運送及災害應變等領域。韌性醫療與智慧醫療是最能造福民眾的重要發展方向，而本次展演正是相關技術與應用的重要示範。

北榮以「關鍵醫療服務不中斷」為核心目標，整合急診、重症、創傷處置、輸血支援、遠距會診、病人後送與院內指揮調度能力，驗證即使在基礎設施受限、醫療空間轉移與資源緊縮的情境下，仍能維持急重症醫療照護與即時應變能力。中華電信則以機動通訊設備整合微波、5G行動網路、低軌衛星與有線網路四重備援機制，任一線路中斷即自動切換，確保通訊不停擺。

台北榮總昨上午舉行年度關鍵基礎設施防護演習，其中無人機可於道路受阻或交通中斷時執行物資運補任務，以確保真正遇到事情可以做到醫療不中斷。圖／北榮提供
台北榮總昨上午舉行年度關鍵基礎設施防護演習，其中無人機可於道路受阻或交通中斷時執行物資運補任務，以確保真正遇到事情可以做到醫療不中斷。圖／北榮提供

台北榮總昨上午舉行年度關鍵基礎設施防護演習，其中無人機可於道路受阻或交通中斷時執行物資運補任務，以確保真正遇到事情可以做到醫療不中斷。圖／北榮提供
台北榮總昨上午舉行年度關鍵基礎設施防護演習，其中無人機可於道路受阻或交通中斷時執行物資運補任務，以確保真正遇到事情可以做到醫療不中斷。圖／北榮提供

北榮 無人機 中華電信

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