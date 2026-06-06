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病童四肢無力靠特製推車完賽 150身障家庭響應罕病基金會定向越野賽

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
罕見疾病基金會於台中市文心森林公園舉辦「66手牽手 一路一起走」定向越野公益活動，以身障友善、共融陪伴為主軸，邀罕病家庭、身心障礙家庭與社會大眾響應。圖／罕病基金會提供
罕見疾病基金會於台中市文心森林公園舉辦「66手牽手 一路一起走」定向越野公益活動，以身障友善、共融陪伴為主軸，邀罕病家庭、身心障礙家庭與社會大眾響應。圖／罕病基金會提供

今天是2026年6月6日，罕見疾病基金會鎖定「同時出現4個6的罕見好日子」，於台中市文心森林公園舉辦「66手牽手，一路一起走」定向越野公益活動，為罕病基金會27周年慶生。12歲罕病童王柏叡為徐動性腦性麻痺患者，雖四肢移動困難、無法行走，仍在家人協助下，以特製推車完賽，現場氣氛溫馨。

定向越野是透過地圖導引，參與者可與隊友同行，完成闖關任務，不同身體狀態的參與者都能在同一場域中被理解、被支持，按自身步伐完成挑戰。「66手牽手，一路一起走」定向越野公益活動，以身障友善、共融陪伴為主軸，邀罕病家庭、身心障礙家庭與社會大眾響應。

身障定向越野國手今天現身活動現場，分享自身投入定向越野運動的經驗，並呼籲社會大眾支持更友善、共融的運動環境；藝人劉璇、唐振剛則擔任陪跑嘉賓，陪伴罕病家庭共同完成任務，活動共吸引600人次、逾150身障家庭參與。

王柏叡因徐動型腦性麻痺導致四肢控制困難，無法行走，但在家人陪伴下，仍透過特製推車、眼神、聲音與眼控系統參與活動，並在任務點以碰觸、撥動等方式完成挑戰。

罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA）第三型的張仁謙、張恆瑜兄弟，平時需定期接受治療，持續透過復健與運動維持肌力，活動中雖必須適時休息調整節奏，仍在家人與志工陪伴與彼此鼓勵下完成挑戰。

罕病基金會指出，對許多罕病家庭而言，參與大型戶外活動並不是一件容易的事。從體力負荷、行動便利性、視覺或感官限制，到現場動線與活動節奏，都可能影響家庭是否能安心參與的因素，基金會希望透過身障友善的定向越野活動，讓不同身體狀態的參與者能在同一場域中，以各自適合的步伐參與活動，也讓社會大眾在同行過程中，具體感受共融所需要的等待、調整與協助。

罕見疾病基金會蔡輔仁董事長表示，共融不是特別安排，而是從理解與調整開始的日常行動，基金會期盼透過「66手牽手 一路一起走」定向越野公益活動，讓社會看見罕病家庭不只是被照顧的對象，也能勇敢參與、努力挑戰，成為與大家一起前進的同行夥伴，未來也期盼有更多民眾透過參與、陪伴、捐款與分享，支持罕病家庭走進公共場域，讓每一次理解都能成為下一次同行的開始。

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