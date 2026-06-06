器官供需失衡引討論 李明哲：平衡絕非一進一出5指標靠各界協力

國內器官短缺問題持續受關注，器捐病主中心董事長李明哲今再重申，器官捐贈移植的生態系，所謂的平衡絕對不是大家平常想像的「一進一出」，所謂器官移植的生態系平衡，有五個重要的指標，如提升捐贈人數等，須各界協力才能做到。

財團法人器官捐贈移植登錄中心及病人自主推廣中心今舉行「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」，談及中山醫大附醫副院長陳堯俐因仲介病患至中國大陸接受器官移植，遭判定違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範，將廢止醫師證書。

李明哲日前受訪表示，雖不支持仲介器官，但追根究底，民眾赴海外移植的根本問題在國內器官供需失衡，應設法改善國內器官短缺問題。但「供需失衡」一說，讓李明哲受到外界批判。李明哲再度重申，所謂的生態平衡，並非一進一出，器官移植生態系平衡，有5個重要的指標：

一、器捐等待人數及移植人數的差距，是否愈來愈大。 二、器官捐贈轉化率，即有多少病人家屬經勸募後，願意在重要時刻做出利他行為。現在台灣大概17%到20%，但國外約60%，當捐贈人數愈多，生態平衡愈容易達到。 三、在等待時間死亡的病人，到底有多少病人在等待中死亡或退出名單。 四，等待移植器官的時間。 五、國家內活體器官移植及大愛捐贈移植數目差距，是否反映民眾需求。

李明哲強調，所謂的生態平衡，並非一進一出，並不是所有器官衰竭的患者都適合做手術，也有可能這時間點不適合手術、或經過治療狀況改善，也可能替代療法就能維持生命，並非所有器官衰竭的人都在等待移植。

李明哲說，政府需要做的事情，除了法律阻絕非法行為，就是所謂的「防弊」，也應藉由政策宣傳或政策制定而達到「興利」，興利的手段不外乎「開源」跟「節流」。

李明哲表示，「節流」的核心目標在於控制一個國家需要接受器官移植的人數，而「開源」則是在無法完全避免器官衰竭發生的情況下，透過器官捐贈制度協助患者獲得治療機會。

除了預防疾病與增加器官來源外，李明哲說，政府還肩負器官分配與制度管理的重要責任。包括建立公平、公正、公開的器官分配機制，完善器官捐贈與移植相關基礎建設，並透過制度設計確保珍貴的器官資源能夠發揮最大效益，提供給最需要的患者。

李明哲說，美國腎臟移植等待時間約為2年半至3年，雖然患者仍需等待，但在制度運作下，等待時間已落在可預期範圍內，某種程度上可視為達到相對平衡的狀態。相較之下，台灣目前仍有大量患者等待器官移植，如何縮短等待時間，是未來努力的重要方向。

專家指出，目前台灣約有8000多名患者等待腎臟移植，短時間內不可能完全消化既有等待名單，但若能有效提升器官捐贈轉化率，將有機會逐步改善現況。若器官捐贈轉化率提高至60％甚至80％，將是現階段3至4倍，屆時每年可完成移植人數可望突破1200人以上。在不再新增等待者的理想情況下，現有等待名單可於6至7年逐步消化完成。

李明哲說，器官平衡終究會有一天會達到，但這絕對不是一個人的力量，必須要是民眾、社會、醫療、政府都需要大力的配合，才有辦法做到達到這個目的，所以不要用一個很簡單的概念就認為永遠不可能。

衛福部醫事司長劉越萍表示，台灣絕對禁止器官買賣，絕對不可能發生，去年也有一些新聞，將中國大陸跟台灣的行為夾在一起，這件事情其實早在2008年就有發生，且2015年就修法通過採取行政罰則。

至於外來該如何杜絕，劉越萍說，除了透過醫事司、健保署也會進行勾稽，因為絕大部分移植患者都要服用抗排斥藥。因此若在台灣沒有移植紀錄又非少部分嚴重癌症患者，醫院就會確認其移植歷程。絕對禁止器官買賣仲介，目前也有相關機制，杜絕中色地帶。