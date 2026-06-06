經歷大學同學、親人驟逝 連俞涵「每天向死而生」：器捐列人生待辦清單

有些告別，會留下思念；有些選擇，會讓愛繼續前行。6月19日器官捐贈紀念日前夕，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下簡稱器捐病主中心）舉辦「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」，透過音樂與真實生命故事，向所有器官捐贈者及家屬致上最深敬意，也邀請社會大眾一同思考生命自主與愛的延續。

亞東紀念醫院副院長洪芳明表示，音樂會透過音樂與生命故事，向所有器官捐贈者及家屬表達最深的感謝與敬意，也期盼喚起更多民眾對器官捐贈的認識與支持，讓愛與希望持續在人間流轉。「器官捐贈雖然是生命離開，愛卻能留下；讓一個生命的句點，成為更多生命的起點。這份跨越生死的無私大愛，值得我們永遠銘記。」

今年邀請演員連俞涵擔任年度公益大使，「大自然本身就是一個自動循環。」連俞涵於大學時期曾歷經同學驟逝，也曾面對親人突然離開，讓她深刻體會，「我們每天都是向死而生。」她表示，自己早已開始整理身邊物品，不希望某天忽然離世時讓家人困擾。

連俞涵很早就開始思考生命終點與自主選擇的議題，也將器官捐贈列入自己的人生待辦清單。連俞涵呼籲：「平常就要談論死亡，避免留下來的人太慌張。當我們願意談論生命的終點，也比較知道自己想留下什麼。如果有一天走到生命終點，我也希望把還能幫助別人的部分留下來，讓愛繼續循環。」

活動現場，白安以歌曲《我該用什麼才能留住你》獻給思念中的家屬，台北愛樂首席蘇顯達則分享親人器官捐贈的生命故事，以音樂與回憶串起思念與希望。

器捐病主中心董事長李明哲表示，推動器官捐贈，不只是醫療議題，更是生命教育的一部分。他指出，當社會願意更自然地談論生命、自主選擇與善終，便更有機會讓器官捐贈成為愛的延續，而不是困難時刻倉促面對的陌生決定。

李明哲表示，民眾已可透過衛生福利部更優化的意願資訊系統，僅需輸入身分證字號及健保卡卡號，即可便利地完成器官捐贈及安寧緩和意願的註記及查詢。器捐病主中心也邀請更多民眾與家人提早展開對話，理解彼此對生命最後選擇的想法。

亞東紀念醫院副院長洪芳明致力於推動器官捐贈，他表示，器官捐贈雖然是生命離開，愛卻能留下；讓一個生命的句點，成為更多生命的起點。這份跨越生死的無私大愛，值得我們永遠銘記。」

圖／本報資料照片

器捐病主中心董事長李明哲出席「Remember Me 生聲不息」 2026器官捐贈紀念音樂會，他表示，推動器官捐贈，不只是醫療議題，更是生命教育的一部分。記者蘇健忠／攝影