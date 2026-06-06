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母親離世捐眼角膜助2家庭重見光明 空官生獲2項器捐後重生

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
每年6月19日是台灣「器官捐贈紀念日」，財團法人器官捐贈移植登錄中心及病人自主推廣中心今舉行「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」。器捐病主中心董事長李明哲（右起）、器捐受贈者代表賴秉成、器捐大使連俞涵、衛福部醫事司司長劉越萍、器官捐贈者家屬代表賴舒韻、賴舒倩等一起出席。記者蘇健忠／攝影
每年6月19日是台灣「器官捐贈紀念日」，財團法人器官捐贈移植登錄中心及病人自主推廣中心今舉行「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」。器捐病主中心董事長李明哲（右起）、器捐受贈者代表賴秉成、器捐大使連俞涵、衛福部醫事司司長劉越萍、器官捐贈者家屬代表賴舒韻、賴舒倩等一起出席。記者蘇健忠／攝影

「媽媽小小的力量，卻救了兩個家庭，她真的很偉大！」賴舒倩分享，母親6年前罹患肺腺癌病逝，雖然她早在20年前簽署器捐同意書，但家人要替母親完成遺願時，仍陷入拉扯，生怕母親身體就不完整，所幸母親最後離開時相當漂亮，捐贈的眼角膜也讓2個家庭更加圓滿。家中三個小孩也跟上母親的腳步，簽署器捐同意。

肺臟受贈者賴秉成身上承載著兩份無價的禮物，曾是空軍官校學生的他，因罹患骨髓造血細胞分化不良症候群，被迫放棄飛行夢，歷經造血幹細胞移植後，又因嚴重併發症導致肺功能衰竭，「當時醫師甚至請家屬來見最後一面。」所幸他等到肺臟移植的機會，「這是我一輩子最珍貴的禮物。」

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（簡稱器捐病主中心）今天舉辦「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」，邀請器官受贈者、捐贈者家屬及公益大使分享生命故事，向捐贈者及家屬表達敬意，也希望促進社會大眾對器官捐贈及生命自主議題的認識，賴舒倩和賴秉成即在會中分享自己的故事。 

賴舒倩表示，早在20年前，母親因擔任壽險業務，深知生命無常，因此簽署器捐同意書，做下勇敢的決定。不過當母親生命盡頭，家人心中還是相當掙扎。器捐單子上有非常多選項要勾選，像眼睛有分眼球、眼角膜等不同項目，還有骨骼、皮膚等，非一般常見器官，當時的心情真的無法形容。

由於傳統觀念要「留全屍」，賴舒倩生怕母親因此不完整，所幸當時社工解釋，讓68歲過世的母親捐出眼角膜後，裝上義眼，母親離開時仍是原來相當漂亮的模樣。看到母親的遺愛成功幫助2個家庭，感受到母親的偉大，她跟弟妹們也承接這樣的精神，簽署器捐同意書，像母親看齊。

28歲的賴秉承是肺臟及骨髓的受贈者，20歲那年在空軍官校讀書的他，意外發現罹患骨髓造血細胞分化不良症候群，人生計畫全打亂，當下覺得相當挫折及沮喪。在歷經造血細胞後，又因為嚴重併發導致肺功能衰竭，住院躺了7、8個月，甚至無法下床，呼吸不順也意識模糊，當時幾乎沒有什麼希望，等待期間相當痛苦。

賴秉承說，在準備轉往安養中心的前一天，奇蹟發生了！他等到了，獲得肺臟移植的機會。盡管在醫師評估第二次移植存活率不到五成，仍決定放手一搏，於是重新獲得機會。他很感謝獲得器官捐贈，他也跟身邊家人朋友說，可以去骨髓建檔，未來能讓有需要的人有更高的成功配對率，能有更多活下去的希望。

媽媽在20年前簽下同意器捐，女兒賴舒倩（左）與賴舒韻（右）一起母親完成心願，今天出席「Remember Me 生聲不息」 2026器官捐贈紀念音樂會。記者蘇健忠／攝影
媽媽在20年前簽下同意器捐，女兒賴舒倩（左）與賴舒韻（右）一起母親完成心願，今天出席「Remember Me 生聲不息」 2026器官捐贈紀念音樂會。記者蘇健忠／攝影

器官捐贈者家屬代表與賴舒韻（左）出席「Remember Me 生聲不息」 2026器官捐贈紀念音樂會，看到回憶母親的影片淚流不止。記者蘇健忠／攝影
器官捐贈者家屬代表與賴舒韻（左）出席「Remember Me 生聲不息」 2026器官捐贈紀念音樂會，看到回憶母親的影片淚流不止。記者蘇健忠／攝影

器官捐贈 空軍官校

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