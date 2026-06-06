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台鐵集集支線工程提前 6月25日車埕站全線通車典禮

中央社／ 南投6日電

深受遊客及鐵道迷喜愛的台鐵集集支線，原訂7月全線復駛，台鐵公司今天表示，因工程進度提前，將於6月25日舉行通車典禮，在暑假前恢復彰化二水站至南投車埕站全線通車。

集集支線從彰化二水站出發，途經源泉站進入南投縣濁水站、龍泉站、集集站、水里站，終點為車埕站。根據交通部觀光署網站資料，集集支線不僅是台鐵最長鐵路支線，也是台灣觀光鐵道先驅，為目前南投縣唯一仍在營運的鐵路。

民國110年8月因台16線11.5公里處邊坡坍方，與台16線平行的集集支線隧道遭大量土石覆蓋、擠壓，為執行災修及基礎設施改善計畫，集集支線停駛；台鐵公司今年1月辦理第1階段復駛至集集站。

台鐵公司告訴中央社記者，原本規劃7月恢復全線營運，因工程進度提前，通車典禮將於6月25日在車埕站舉行，全線通車後，除可提升旅運便利性，也期待結合地方觀光資源及相關配套，吸引出遊人潮搭乘集集支線，促進沿線觀光旅遊。

集集 台鐵 南投縣

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