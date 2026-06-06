負面新聞影響國人器捐意願下降 衛福部：台灣絕對禁止器官買賣

國內每年約1.2萬到1.3萬人等待器官移植，但捐贈人數僅800至1000人，且大愛捐贈從2023年逐年下降，衛福部醫事司司長劉越萍指出，近年受負面新聞影響，導致器官捐贈人數變少，但國內絕對禁止器官買賣，「這在台灣絕對不可能發生。」也有相關機制勾稽海外移植是否異常，杜絕仲介器官，盼外界繼續支持器官捐贈，讓大愛延續。

每年6月19日是「器官捐贈紀念日」，財團法人器官捐贈移植登錄中心及病人自主推廣中心今舉行「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」，今年邀請演員連俞涵擔任年度公益大使，並由創作歌手白安、台北愛樂管弦樂團首席蘇顯達及鋼琴家方怡婷共同演出，向器官捐贈者及家屬致敬，也邀請大家思考生命自主與愛的延續。

根據器捐病主中心統計，今年截至5月底，全台等待器官移植總人數1萬1687人，以腎臟等候人數8564人最多，但僅有67例捐贈個案；接著是肝臟等候954人，捐贈31例；心臟等候437人，捐贈25例；肺臟等候133人，捐贈9例；眼角膜等候1,526人，捐贈200例；胰臟等候72人，捐贈2例；小腸等候1人，捐贈1例。

分析過去十年數據，每年等待器官移植約1.2萬到1.3萬人，捐贈人數約800至1000人，其中大愛捐贈約300人，最高峰是112年的416人。健保卡註記器官捐贈人數累計70萬人，去年新增註記4.2萬人，和前年的4.6萬人相比，略有下降。

每天平均有3.3人，因等不到器官移植，生命斷線。莊人祥表示，器官捐贈是留在生命最後的珍貴禮物，捐贈決定是超越不朽的大愛，讓等待器捐的患者重獲新生，這分愛的背後有醫療團隊的默默付出，從勸募、溝通到器官摘取及手術等，都是透過醫護人員的專業及奉獻。

近年有一些負面新聞，使大愛器捐人數和表達捐贈人數變少，但劉越萍強調，「台灣絕對禁止器官買賣。」並早在2015年已修法，更透過衛福部醫事司與健保署資料「勾稽」機制，只要在海外移植，回國後一定會用抗排斥藥，患者在國內沒有移植紀錄，卻領取抗排斥藥物，勾稽系統便能即時發現，持續在制度上填補灰色地帶。

莊人祥也說，衛福部持續精進器官捐贈制度，包含強化器官捐贈意願及註記、提升器跨院的協調跟合作到優化移植的流程，及推廣生命教育及社會溝通，希望可以讓更多民眾可以了解並認識器官捐贈的意義。在充分理解跟尊重自主意願狀態下，可以做出人生中最有意義的選擇。

「Remember Me 生聲不息」 2026器官捐贈紀念音樂會，全體參與者合影。記者蘇健忠／攝影

器捐病主中心董事長李明哲（右起）、器捐受贈者代表賴秉成、器捐大使連俞涵、衛福部醫事司司長劉越萍、器官捐贈者家屬代表賴舒韻、賴舒倩等一起出席「Remember Me 生聲不息」 2026器官捐贈紀念音樂會。記者蘇健忠／攝影