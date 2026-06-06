北市預警「豪雨等級」雨彈來襲！明起連炸4天 強降雨最猛時段曝光

台北市發布強降雨預警，明（7）日及後（8）日受到低壓帶和西南風影響，台北市午後發生強降雨機率高，預估最大時雨量可達60毫米，台北市災害防救辦公室已通報各防救災單位利用今日雨勢趨緩的空檔，加強各行政區溝渠巡檢清疏及行道樹加固等整備工作。

另依據中央氣象署預報資料顯示，下周二及周三(6月9日及6月10日)受到滯留鋒面影響，台北市雨勢也有機會達到大雨或豪雨等級，因此提醒民眾也利用今日下半天至明日上半天的時間，協助巡檢住家或社區週邊的溝渠是否被樹葉或雜物堵住，及早清疏，避免大雨來時無法即時排水。

北災防辦也呼籲，民眾未來幾天盡量避免至山區及水域活動，以策安全。警察局、消防局也已針對士林區雙溪流域可能隨時發布山區暴雨警示，預先做好車巡準備，士林區公所將加強宣導民眾避免至雙溪水域戲水。