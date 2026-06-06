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台灣最大水庫曾文水庫連日大雨 預估用水至少撐到7月

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣最大水庫曾文水庫積水區上半年雨量稀少，但連日大雨預估用水至少可撐到七月。圖／南水分署提供
台灣最大水庫曾文水庫積水區上半年雨量稀少，但連日大雨預估用水至少可撐到七月。圖／南水分署提供

台灣最大水庫曾文水庫所在嘉南地區連日大雨，但多降平地進水有限，不過昨今兩天累積降雨終於超過100毫米，是近一年新高，上午雖沒再大雨，下午4點累計雨量也有10毫米、兩天千萬立方公尺入流補水、有效容量回升到兩位數近12%、預估用水可撐到7月初汛期。

而主要供應民生用水的南化水庫，集水區昨天降雨也超過50毫米，今天降雨量減少，但有效容量也超過25%，水利署南區水資源分署估計進水100萬立方公尺。

南水分署表示，今年前半年雖然雨量偏少，台南地區水情目前仍在正常範圍，但也請民眾未雨綢繆，持續節約用水。台南市政府也表示，目前水情相對穩定。

曾文水庫集水區昨天傍晚到今天凌晨、降雨累積超過100毫米，也讓蓄水率重回兩位數。

累積降雨是去年8月3號227.6毫米後單日最大。南水分署統計，這也是相隔305天後再出現單日80毫米以上大雨。

南水分署觀測截至下午4點，曾文水庫水位標高195.38公尺，有效蓄水量5309立方公尺、蓄水率上升到11.80%，連通烏山頭水庫合計有效蓄水量增加至6475萬立方公尺。

南水分署指出，因這波降雨時間狀況較不適合人工增雨，團隊會持續觀測、有適當的時機將立即配合施作人工增雨。

曾文水庫 雨量 南化水庫

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