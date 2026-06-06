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負面新聞影響捐贈下降 衛福部：台灣嚴禁器官買賣

中央社／ 台北6日電

器捐捐贈讓生命可望延續，但每天平均有3.3人，因等不到器官移植而登出人生。衛福部醫事司長劉越萍今天強調，近年受負面新聞影響，捐贈數下降，台灣嚴禁器官買賣，籲各界響應。

在6月19日器官捐贈紀念日前夕，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今天舉辦「RememberMe 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」，向所有器官捐贈者及家屬致上最深敬意，也邀請社會大眾一同思考生命自主與愛的延續。

根據衛生福利部統計，每年約1.2萬到1.3萬人苦苦等待器官移植，但2016至2025年來，每年大愛加上活體總捐贈人數，僅約800多到1000左右。每天平均有3.3人，因等不到器官移植，生命因此斷線。

衛福部醫事司長劉越萍今天接受媒體聯訪時指出，雖然再生醫療等新創科技日新月異，但對於多數病友而言，移植仍是現階段最穩定、也最能看見生命曙光的途徑。

然而，這條希望之路近年卻走得艱辛，尤其是大愛捐贈部分，劉越萍坦言，儘管2023年有416人捐贈、達近10年高峰，卻因這一兩年陸續傳出器官買賣等負面新聞，人數一路下滑至366人、318人。

「台灣絕對禁止器官買賣，這在我們國家是不可能發生的。」劉越萍強調，身為人權國家，早在2015年便已修法貫徹禁令，目前更透過醫事司與健保署的資料「勾稽」機制，精準掌握移植歷程。

劉越萍解釋，只要在海外移植，回國後一定會用到抗排斥藥，患者在國內沒有移植紀錄，卻領取抗排斥藥物，勾稽系統便能即時發現，政府會持續在制度上填補灰色地帶。

衛福部常務次長莊人祥致詞表示，當一個人願意表達器官捐贈意願，或支持家人的器官捐贈，代表的不只是善意，更是對醫療專業與制度的信任，衛福部將持續優化相關制度與流程，讓民眾更安心理解生命自主的選擇，讓每一份愛都能被妥善珍惜。

器捐病主中心董事長李明哲表示，推動器官捐贈，不只是醫療議題，更是生命教育的一部分。他指出，當社會願意更自然地談論生命、自主選擇與善終，便更有機會讓器官捐贈成為愛的延續，而不是困難時刻倉促面對的陌生決定。

衛福部 器官 器官捐贈

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