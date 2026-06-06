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鋒面不走西南風發威！全台下周大雨炸成「紫紅番薯」 這時間點雨勢最劇烈

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
鋒面卡在台灣離不開，再加上西南風發威，下周台灣將迎典型梅雨鋒面，大雨預計下十多天，直到六月中旬。聯合報系資料照
鋒面卡在台灣離不開，再加上西南風發威，下周台灣將迎典型梅雨鋒面，大雨預計下十多天，直到六月中旬。聯合報系資料照

鋒面卡在台灣離不開，再加上西南風發威，下周台灣將迎典型梅雨鋒面，大雨預計下十多天，直到六月中旬。氣象署示警，這波梅雨鋒面影響最大的時間點落在下周、周三，整個台灣下到又紫又紅。

中央氣象署預報員賴欣國表示，今日隨著低氣壓遠離，各地降雨明顯趨緩，但台灣持續處於低壓帶內，明日起西南風漸增強，中南部地區降雨機會增加，其他地區留意午後雷陣雨，可能出現局部大雨或短延時豪雨

典型梅雨鋒面下周一漸漸往台灣靠近，加上西南風增強，西半部雨勢漸增。南部地區降雨明顯、北部及山區會有局部大雨、豪雨等級的午後雷陣雨。

賴欣國示警，下周二到周六梅雨鋒面可以說是直接停留在台灣附近，各地天氣相當不穩定，尤其是西半部、東北部、東半部、東南部及山區，都有局部大雨、短延時豪雨發生機率。

下周四隨著鋒面稍微往南移動，北部地區降雨稍緩、中南部依舊有局部大雨，但隨即周五鋒面又會再度北抬，北台灣降雨機率又再增加、西半部降雨明顯。

氣象署強調，這波梅雨鋒面影響最劇烈的時間點落在下周二、周三，滯留鋒面賴在台灣附近不肯走，這波雨勢恐怕持續到月中。下周日又遇上大潮，提醒民眾做好防災準備，台東因位在西南風背風側，明後天要留意沉降帶來的焚風。

氣象署示警，下周二三將是此波典型梅雨鋒面影響最大的兩天。圖／氣象署提供
氣象署示警，下周二三將是此波典型梅雨鋒面影響最大的兩天。圖／氣象署提供

豪雨 紫爆 氣象署 梅雨 鋒面

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