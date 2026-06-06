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熊本熊又來了 日本熊本縣、台灣虎航合推日本熊本觀光

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
日本熊本縣、台灣虎航今明兩天在台南推廣觀光。圖／台南市政府提供
日本熊本縣、台灣虎航今明兩天在台南推廣觀光。圖／台南市政府提供

台灣虎航、日本熊本縣及熊本國際機場，今明兩天在台南歸仁高鐵旁三井廣場舉辦「集結！熊本城」主題推廣活動，以觀光展攤、文化展演及互動體驗，希望將熊本觀光特色帶進台南。

熊本縣企畫振興部交通政策、統計局長受島章太郎、熊本國際機場代表取締役社長山川秀明及台灣虎航董事長黃世惠等出席開幕。人氣吉祥物「熊本熊」也與台灣虎航人氣角色「虎將」同台互動，展現台日友好情誼。

台南市副市長葉澤山下午代表市府出席開幕，與各界共同見證台日觀光交流成果。

市長黃偉哲表示，台南與許多日本友誼市長期密切交流，樂見國際航空公司與地方政府攜手推廣觀光，也歡迎更多日本城市選擇台南作為交流平台，進一步促進台日雙方在觀光、文化及城市發展等領域合作。

黃偉哲指出，台南與熊本有許多相似之處，兩座城市都擁有深厚的歷史文化底蘊、豐富多元的美食特色及珍貴的人文資產。近年隨著台積電進駐熊本，雙方在產業合作、人才交流及城市互動方面有了更多連結與發展契機。加上去年底台南、熊本直飛航線開航，不僅縮短兩地距離，也為觀光、文化、經貿及城市交流開啟新篇章。

觀旅局表示，活動以「熊本城」為主題，結合日本觀光文化、城市交流及航線推廣，除設置熊本旅遊資訊、航空及旅行業者展攤也規畫熊本觀光影片播放、熊本航線推廣分享、「熊本景點接接樂」互動遊戲、集章活動及抽獎等內容，並邀請台灣戰國武將隊演出，讓民眾「沉浸式感受熊本魅力」。

市府表示，台南近年積極推動國際城市交流與觀光合作，透過各類活動促進與國際城市及航空業者的互動往來，讓市民有更多元的國際體驗，也進一步提升台南作為國際交流城市能見度。歡迎市民把握周末前往參與活動，在台南就能感受濃厚的熊本風情與台日交流魅力。

日本熊本縣、台灣虎航今明兩天在台南推廣觀光。圖／台南市政府提供
日本熊本縣、台灣虎航今明兩天在台南推廣觀光。圖／台南市政府提供

日本熊本縣、台灣虎航今明兩天在台南推廣觀光。圖／台南市政府提供
日本熊本縣、台灣虎航今明兩天在台南推廣觀光。圖／台南市政府提供

日本熊本縣、台灣虎航今明兩天在台南推廣觀光。圖／台南市政府提供
日本熊本縣、台灣虎航今明兩天在台南推廣觀光。圖／台南市政府提供

虎航 熊本 熊本熊

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