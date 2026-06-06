民團凱道封街打造大型遊樂場 倡議兒少遊戲權

調查顯示，5成以上孩童放學後沒有戶外遊玩時間，響應聯合國國際遊戲日，民間團體今天封街凱道，打造成富含跑酷、戲水等遊樂場，盼還給孩子自由遊戲、嘗試錯誤的空間。

主張兒童應有足夠遊戲權，還我特色公園行動聯盟今天舉行第二屆「盡情遊戲日」，將凱道打造成親子家庭的限時遊戲空間，盼大眾重視兒少遊戲權。

台灣兒少正面臨嚴重的「戶外貧窮」危機，戶外遊玩時間也隨著年齡增長而快速流失，還我特色公園行動聯盟理事長王秀娟表示，根據特公盟調查，有5成小孩放學後就沒有戶外遊玩時間，國中甚至高達7成。

王秀娟說，孩子天生愛挑戰、愛遊戲，遊戲是能讓孩子一直往前跑、勇於嘗試錯誤的最自然的方式，盡情遊戲日希望能夠呼應國際遊戲日倡議，讓更多人了解，孩子在遊戲中可以過得更好。

今天活動現場有跑酷、勇者之塔、滑步車、紙箱創作與戲水體驗等多元遊戲區，許多家長帶著孩子穿梭各個遊戲區間，凱道洋溢著遊戲場熱鬧氛圍。

包含民進黨台北市長參選人沈伯洋、民進黨新北市長參選人蘇巧慧、民進黨立委張雅琳、吳沛憶及國民黨立委黃健豪等也到場參與，更挑戰必須全力助跑、衝刺才能登頂的「勇者之塔」，一同感受遊戲的樂趣。

聯合國於2024年宣布6月11日是「國際遊戲日」。