高鐵大誤點、郵局出包影響考生 王鴻薇轟交長陳世凱只會擺拍作秀

國民黨立委王鴻薇今日表示，中華郵政斥資逾200億元打造的A7物流園區日前爆發郵件投遞延誤，又爆國立海大寄出近2000分升學成績單無法準時送達，影響部分考生選填志願，交通部卻一聲不吭。交通部長陳世凱在生日時特地請假去淡江大橋擺拍作秀，人民笑不出來。

王鴻薇說，交通部接連出事，5月25日高鐵才因為號誌訊號異常，引發近年來最嚴重誤點，陳世凱自己和多名立委都受困在高鐵列車上。結果高鐵董事長史哲不但第一時間沒有出來回應，被國民黨立委萬美玲質疑神隱時，還說當下不干首長的事，應變完後才由首長出面，最後甚至質詢到一半，不知道是不是心虛，突然就自己走掉離開備詢台。

王鴻薇表示，無獨有偶，中華郵政斥資逾200億元打造A7物流園區卻數度發生郵件延遲投遞情形，5月4日正式營運後再爆出，許多包裹與掛號郵件無法於時效內完成投遞，甚至有民眾在臉書「郵局郵政全民開講」發文指出，「寄一封掛號，1周都還沒寄到，一查才聽櫃檯說A7癱瘓」。

王鴻薇表示，今天又爆出，國立海洋大學上周五透過限時掛號寄出近2000份升學成績單，沒想到選填志願截止日都快到了，部分考生卻遲遲沒收到信。但直到今天主管機關交通部卻一聲不吭。

王鴻薇表示，更不要說毒駕問題頻傳，這整個5月交通部底下出這麼多包，還都是嚴重影響民生，更是民怨沸騰，部會早該進入一級警戒，但陳世凱，還有時間在生日的時候，特別請假去淡江大橋露臉擺拍作秀，部長生日快樂，但人民恐怕是笑不出來。