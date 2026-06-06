快訊

電信公司招牌掉落！北市東區2路人遭砸傷 緊急送醫救治

真的不是AI！黃仁勳合體劉在錫 360度大跳「GOLDEN」網嗨翻

好市多悄悄上架1高級水果 大票會員狂推：又香又甜會噴汁

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣運彩點燃足球狂熱 超過800個中獎機會、總獎額破千萬元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
2026史上規模最大、引爆全球熱潮的足球賽即將在台灣時間6月12日開戰，台灣運彩搶先點燃全台足球狂熱。記者曾學仁／攝影
2026史上規模最大、引爆全球熱潮的足球賽即將在台灣時間6月12日開戰，台灣運彩搶先點燃全台足球狂熱。記者曾學仁／攝影

2026史上規模最大、引爆全球熱潮的足球賽即將在台灣時間6月12日開戰，台灣運彩搶先點燃全台足球狂熱，除了全面提供本屆104場賽事單場及場中投注，開放有趣的冠軍及特別項目玩法，以及總計超過30種玩法引爆賽事之外；更從6月8日起舉辦總獎額超過千萬元的「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」抽獎活動，不限球種、玩法，單張投注滿1,000元，就可以參加「蘋果日日抽」，單張／單筆投注滿2,000元，還能參加「千萬大獎抽」，並邀請曾是運動員的金曲歌王蕭煌奇擔任活動大使，一起瘋足球。

台灣運彩6日舉辦活動宣告記者會，並由運動部產業及科技司王詔民司長以及國家女足代表隊隊長王湘惠、台中FUTURO足球隊國腳陳庭揚與温智豪等球員共襄盛舉，邀請國人透過買運彩，累積國家運動發展基金，幫助國家運動發展。記者會後舉辦「買運彩 瘋足球 夏日音樂趴」，邀請人氣歌手婁峻碩接力開唱，打造音樂與運動正向結合的熱血能量。

本屆足球盛典首次由美國、加拿大及墨西哥3國共同舉辦，參賽隊伍多達48支，創下歷屆之最，為迎接本屆規模空前的足球大賽，台灣運彩推出三大亮點，與球迷同歡：一、玩法多元最豐富：104場賽事全面提供單場及場中投注，超過24種玩法及14種冠軍及特別項目，消費者可選擇自己有興趣的玩法進行投注；二、抽獎總獎額逾千萬元：6月8日至7月20日，不限球種、不限玩法，單張/單筆投注滿2,000元，即可參加大獎抽，獎項包括Land Rover Defender休旅車、百萬元現金、20萬元等值黃金，以及星宇航空（2646）台北東京商務艙來回機票等好禮，總獎額超過1,000萬元。看準女性參與運動比例逐年攀升，女性投注滿額還有機會抽中香奈兒精品包；三、實體投注加碼抽：活動期間於全台2,700家投注站購買實體彩券單張滿1,000元，於活動網站登錄，天天都有機會抽中iPad、Apple Watch等熱門蘋果商品。

曾為運動員的金曲歌王蕭煌奇受台灣運彩邀請，首次跨界擔任抽獎活動大使。蕭煌奇表示，之前代表國家參加亞帕運、獲得柔道銅牌，深感國家栽培運動員不易，能再次為體育界奉獻一己之力感到榮幸，更需要全民一同來支持，幫助運動員發光發熱。對於首次化身足球員感到新奇，拍攝時最難忘的就是進球的慶祝動作，靠著科技的輔助完美呈現，希望最愛的球員梅西，本屆可以進球多、帶領阿根廷連莊奪冠。

「買運彩 瘋足球 夏日音樂趴」接續登場，DJ KEN LIN與紅運少女率先炒熱氣氛，隨後由人氣歌手楊尚融、申力安、凱爾KIRE及壓軸的唱作才子婁峻碩接力開唱，現場結合有獎徵答及闖關活動，有星巴克、黑丸嫩仙草等品牌攤位互動，完成闖關更可抽iPhone 17等3C大獎，現場宛如大型同樂會。許多民眾響應號召，換上足球球衣、比基尼等裝扮，充分展現夏日足球熱情。

台灣運彩「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」活動海報。圖／台灣運彩提供魚
台灣運彩「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」活動海報。圖／台灣運彩提供魚

台灣運彩2026世界盃冠軍及特別項目玩法。圖／台灣運彩提供魚
台灣運彩2026世界盃冠軍及特別項目玩法。圖／台灣運彩提供魚

足球 蕭煌奇 運動

延伸閱讀

世足賽／第一輪24場小組賽 台灣運彩提前開盤

世足賽將登場！搶瘋足球熱潮 中華電強打「大賽看中華」促案

世足賽／C羅與梅西最後一舞！美加墨世界盃重點一次看

世足賽／萬眾期待 法國估投注金創440億元新高

相關新聞

國內油價連十凍！中油：仍在吸收差價 累計已172億元

中油6日宣布下周油價繼續凍漲，自6月8日凌晨零時起至14日午夜12時止，汽、柴油價格均維持不調漲。自2月28日美伊戰爭爆發起，至6月7日止，中油為維持物價穩定而凍漲油價，初估已吸收172.7元。

等通知去換照！高齡換照新制上路一周 逾七千長輩搶先辦

高齡換照新制五月底正式上路，約百萬人適用，短短6天已有7千位長者搶先換照。公路局提醒長輩，記得去換照，否則逾期未換恐面臨1800元至3600元罰鍰。

衛生棉竟沒有棉？主婦聯盟揭成分「黑箱」隱憂 籲：別等出事才補破網

「衛生棉」真的有棉嗎？主婦聯盟環境保護基金會台中分會今踢爆，國內市售生理用品長期僅標示「主要成分、原料」，缺乏全成分揭露的漏洞，甚至有包裝大字標榜「天然原生棉」，卻用小字註明「本產品不含棉花成分」，邀集民團爭取知情權，並呼籲政府建立生理用品全成分標示制度。

高鐵大誤點、郵局出包影響考生 王鴻薇轟交長陳世凱只會擺拍作秀

國民黨立委王鴻薇今日表示，中華郵政斥資逾200億元打造的A7物流園區日前爆發郵件投遞延誤，又爆國立海大寄出近2000分升學成績單無法準時送達，影響部分考生選填志願，交通部卻一聲不吭。交通部長陳世凱在生日時特地請假去淡江大橋擺拍作秀，人民笑不出來。

台灣運彩點燃足球狂熱 超過800個中獎機會、總獎額破千萬元

2026史上規模最大、引爆全球熱潮的足球賽即將在台灣時間6月12日開戰，台灣運彩搶先點燃全台足球狂熱，除了全面提供本屆104場賽事單場及場中投注，開放有趣的冠軍及特別項目玩法，以及總計超過30種玩法引爆賽事之外；更從6月8日起舉辦總獎額超過千萬元的「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」抽獎活動，不限球種、玩法，單張投注滿1,000元，就可以參加「蘋果日日抽」，單張／單筆投注滿2,000元，還能參加「千萬大獎抽」，並邀請曾是運動員的金曲歌王蕭煌奇擔任活動大使，一起瘋足球。

護病比三階段實施 地區及偏鄉醫院擬後年5月納入 計算方式「留彈性」

三班護病比入法，賴清德總統日前宣布分階段實施，並於5月15日正式公告「醫療法」修正草案，但衛福部尚未預告「醫療機構設置標準」，訂出分階段實施細節。據了解，根據衛福部擬定的 「醫療機構設置標準」草案規範，護病比分三階段上路，醫學中心明年5月20日開始實施，如賴總統宣布，區域醫院自117年1月1日起實施，地區醫院及花東、離島、原民地區等醫療不足地區，於117年5月1日全面實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。