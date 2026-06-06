台灣運彩點燃足球狂熱 超過800個中獎機會、總獎額破千萬元

2026史上規模最大、引爆全球熱潮的足球賽即將在台灣時間6月12日開戰，台灣運彩搶先點燃全台足球狂熱，除了全面提供本屆104場賽事單場及場中投注，開放有趣的冠軍及特別項目玩法，以及總計超過30種玩法引爆賽事之外；更從6月8日起舉辦總獎額超過千萬元的「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」抽獎活動，不限球種、玩法，單張投注滿1,000元，就可以參加「蘋果日日抽」，單張／單筆投注滿2,000元，還能參加「千萬大獎抽」，並邀請曾是運動員的金曲歌王蕭煌奇擔任活動大使，一起瘋足球。

台灣運彩6日舉辦活動宣告記者會，並由運動部產業及科技司王詔民司長以及國家女足代表隊隊長王湘惠、台中FUTURO足球隊國腳陳庭揚與温智豪等球員共襄盛舉，邀請國人透過買運彩，累積國家運動發展基金，幫助國家運動發展。記者會後舉辦「買運彩 瘋足球 夏日音樂趴」，邀請人氣歌手婁峻碩接力開唱，打造音樂與運動正向結合的熱血能量。

本屆足球盛典首次由美國、加拿大及墨西哥3國共同舉辦，參賽隊伍多達48支，創下歷屆之最，為迎接本屆規模空前的足球大賽，台灣運彩推出三大亮點，與球迷同歡：一、玩法多元最豐富：104場賽事全面提供單場及場中投注，超過24種玩法及14種冠軍及特別項目，消費者可選擇自己有興趣的玩法進行投注；二、抽獎總獎額逾千萬元：6月8日至7月20日，不限球種、不限玩法，單張/單筆投注滿2,000元，即可參加大獎抽，獎項包括Land Rover Defender休旅車、百萬元現金、20萬元等值黃金，以及星宇航空（2646）台北東京商務艙來回機票等好禮，總獎額超過1,000萬元。看準女性參與運動比例逐年攀升，女性投注滿額還有機會抽中香奈兒精品包；三、實體投注加碼抽：活動期間於全台2,700家投注站購買實體彩券單張滿1,000元，於活動網站登錄，天天都有機會抽中iPad、Apple Watch等熱門蘋果商品。

曾為運動員的金曲歌王蕭煌奇受台灣運彩邀請，首次跨界擔任抽獎活動大使。蕭煌奇表示，之前代表國家參加亞帕運、獲得柔道銅牌，深感國家栽培運動員不易，能再次為體育界奉獻一己之力感到榮幸，更需要全民一同來支持，幫助運動員發光發熱。對於首次化身足球員感到新奇，拍攝時最難忘的就是進球的慶祝動作，靠著科技的輔助完美呈現，希望最愛的球員梅西，本屆可以進球多、帶領阿根廷連莊奪冠。

「買運彩 瘋足球 夏日音樂趴」接續登場，DJ KEN LIN與紅運少女率先炒熱氣氛，隨後由人氣歌手楊尚融、申力安、凱爾KIRE及壓軸的唱作才子婁峻碩接力開唱，現場結合有獎徵答及闖關活動，有星巴克、黑丸嫩仙草等品牌攤位互動，完成闖關更可抽iPhone 17等3C大獎，現場宛如大型同樂會。許多民眾響應號召，換上足球球衣、比基尼等裝扮，充分展現夏日足球熱情。

台灣運彩「買運彩 瘋足球 名車黃金抽回家」活動海報。圖／台灣運彩提供魚