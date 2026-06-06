衛生棉竟沒有棉？主婦聯盟揭成分「黑箱」隱憂 籲：別等出事才補破網

「衛生棉」真的有棉嗎？主婦聯盟環境保護基金會台中分會今踢爆，國內市售生理用品長期僅標示「主要成分、原料」，缺乏全成分揭露的漏洞，甚至有包裝大字標榜「天然原生棉」，卻用小字註明「本產品不含棉花成分」，邀集民團爭取知情權，並呼籲政府建立生理用品全成分標示制度。

主婦聯盟今公開國內市售產品包裝與成分標示落差，並展示台灣市面上各式標榜香氛、草本、中藥、涼感、抑菌、石墨烯等功能型生理用品等。現場高喊「月經不是秘密，成分也不該是秘密」、「拒絕成分黑箱，還我知情權」；「生理用品全成分，標出來」。

主婦聯盟說明，生理用品長時間接觸外陰部與私密部位，消費者有權知道自己使用了什麼，政府也有責任建立更完整的標示與安全管理制度，呼籲政府立即修法，建立「生理用品全成分標示、高風險物質禁限用、功能宣稱查核」三層制度。

主婦聯盟去年6月發起「月經不是秘密，生理用品成分也不是」意見調查，共回收525份有效問卷，98.7%民眾強烈支持政府要求業者標示生理用品的「全成分」。

調查也發現，近九成受訪者平時不看成分表，原因在於現行標示過於粗略，包裝上只寫「不織布、高分子吸收體、紙漿、防水膜」等，難以讓消費者真正理解產品成分與風險，也無法判斷功能宣稱是否有足夠依據。

主婦聯盟台中分會長耿明誼說，比較同一廠牌、製造地產品，在美國購買的產品是全成分揭露，列了近20種成分，但在台灣，僅標示主要成分「不織布、多孔吸收聚合物、PE塑膠膜」，差異非常大，這代表問題在於台灣法規尚未要求。 國際安全警訊頻傳，台灣不能等出事才補破網。

主婦聯盟台中分會今踢爆，國內市售生理用品長期僅標示「主要成分」，缺乏全成分揭露的漏洞。記者趙容萱／攝影