等通知去換照！高齡換照新制上路一周 逾七千長輩搶先辦

高齡換照新制五月底正式上路，約百萬人適用，短短6天已有7千位長者搶先換照。公路局提醒長輩，記得去換照，否則逾期未換恐面臨1800元至3600元罰鍰。

交通部推動五月底起實施高齡換照新制，年齡從75歲下修到70歲，並採分齡關懷方案，超過70歲者需先通過體檢、完成2小時道路交通安全講習，才能換照；75歲以上駕駛則還需通過認知功能測驗，或提出無患有中度以上失智症的證明文件，其後每3年換發1次。首波110萬人次適用，將有2年緩衝期，逾期未換駕照可罰1800元到3600元罰鍰。

公路局表示，新制採分級關懷方式推動，每月約通知10萬名長輩辦理換照作業，全台監理所站同步啟動一站式換照服務及下鄉巡迴服務，結合體格檢查、認知功能測驗、高齡換照講習及駕照換發作業，打造一次到位、在地化服務模式，讓長輩換照更便利、更安心。換照新制上路首周，全台已辦理27場首航宣導活動，截至6月5日，已有7,305人完成換照。

公路局說明，全台大串聯啟動換照服務，首先由交通部高齡代言人、雙金歌王沈文程，6月1日率先在台中完成體檢，再前往台中市監理站參與高齡換照講習及駕照換發流程，成為高齡換照「模範生」。沈文程還在下午場次當起學長，在課堂中分享上課心得，鼓勵全國長輩換照。

公路局表示，高齡換照新制中，民眾必須完成安全講習，課程設計讓長輩容易吸收，多用案例來講解。長輩反應不錯，甚至表示自己開車超過40年，原本以為自己很懂交通規則，但上完課後才發現近年有不少新規定需要了解，尤其是路口停讓觀念及行人優先規定，對日常駕駛很有幫助

公路局提醒，長輩收到監理機關分批寄發之換照通知書，再依通知時間前往辦理即可，會持續推動一站式整合服務模式，讓長輩能就近完成換照流程。