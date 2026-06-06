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國內油價連十凍！中油：仍在吸收差價 累計已172億元
中油6日宣布下周油價繼續凍漲，自6月8日凌晨零時起至14日午夜12時止，汽、柴油價格均維持不調漲。自2月28日美伊戰爭爆發起，至6月7日止，中油為維持物價穩定而凍漲油價，初估已吸收172.7元。
國內汽、柴油價格已連續9周應調漲而未調漲，下周進入凍漲第10周。汽、柴油價格分別為：92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。
中油表示，中東情勢動盪，國際油價仍處相對高檔，考量亞鄰國家補貼，為照顧國內民生與平穩物價，6月8日至6月14日中油持續吸收，汽、柴油合計各吸收1.0元及2.4元
統計自2月28日美伊戰爭爆發起，迄6月7日止，中油依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，台灣中油預估汽、柴油合計吸收金額約172.7億元。
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