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護病比三階段實施 地區及偏鄉醫院擬後年5月納入 計算方式「留彈性」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護病比何時上路？據了解，衛福部「醫療機構設置標準」草案訂出分階段實施細節，醫學中心按賴總統宣示，於明年5月20日實施，區域醫院117年1月1日起實施，地區醫院及花東、離島、原民地區等醫療不足地區，於117年5月1日全面實施。本報資料照片。
護病比何時上路？據了解，衛福部「醫療機構設置標準」草案訂出分階段實施細節，醫學中心按賴總統宣示，於明年5月20日實施，區域醫院117年1月1日起實施，地區醫院及花東、離島、原民地區等醫療不足地區，於117年5月1日全面實施。本報資料照片。

三班護病比入法，賴清德總統日前宣布分階段實施，並於5月15日正式公告「醫療法」修正草案，但衛福部尚未預告「醫療機構設置標準」，訂出分階段實施細節。據了解，根據衛福部擬定的 「醫療機構設置標準」草案規範，護病比分三階段上路，醫學中心明年5月20日開始實施，如賴總統宣布，區域醫院自117年1月1日起實施，地區醫院及花東、離島、原民地區等醫療不足地區，於117年5月1日全面實施。

據了解，多數醫界團體對草案內容並無過多爭議，且各界最關注的護病比計算方式，是否採全院、全月平均，或部分護理工會訴求的每班都需達標，也未明確寫入，保留後續執行彈性，僅明定各層級醫院護病比，須符合113年公告版本，而本次「醫療機構設置標準」修正草案，將在預告期滿，公告日起實施。

受護病比入法衝擊最大者為地區醫院，社區醫院協會理事長朱益宏指出，各醫院對護病比入法時間並無特別意見，已有心理準備盡快因應，不過，偏鄉地區護理人力招聘確實較難，將把握緩衝期努力找人，衛福部健保署也已規畫偏鄉護理費加成，盼幫助偏鄉醫院提升新進護理師薪資，不過，「來不來得及仍很難說」，現階段無法排除三班護病比實施，地區醫院關床可能性。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴指出，護理界尊重衛福部對護病比分階段實施規畫，全台醫院雖已有7成達成護病比要求，而醫學中心雖比起其他層級醫院，相對容易改善護理工作條件，但部分醫院目前護理人力仍有缺口，為解決此困境，另一種可行方法為第一階段不按醫院層級區分，而是將現行已達標的醫院全數納入，藉此減輕醫院壓力。

陳麗琴指出，對護理團體來說，目前首要之務是協助醫院「把護理人員找回來」，除改善薪資層面，也須透過人工智慧（AI）等工作相關設備，讓護理工作流程更簡便、精準，至於護病比計算方式，雖不夠完美，但現階段可行作法為按照過去全院、全月平均算法，建議衛福部在第一階段實施前，設法透過資訊系統串接等方式，讓各醫院申報護病比更方便、數據更真實。

衛福部 醫學中心 離島 三班護病比

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