油價持續凍漲 中油累計吸收金額約172.7億元

台灣中油公司今天宣布，自6月8日凌晨零時起至6月14日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，95無鉛汽油每公升維持新台幣33.9元。累計自2月28日美伊戰爭爆發起到6月7日止，中油預估汽、柴油合計吸收金額約172.7億元。

中油汽、柴油參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

中油指出，中東情勢動盪，國際油價仍處相對高檔，考量亞鄰國家補貼，為照顧國內民生與平穩物價，6月8日至6月14日中油持續吸收，汽、柴油合計各吸收1.0元及2.4元。

自2月28日美伊戰爭爆發起，截至6月7日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額約172.7億元，希望在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。