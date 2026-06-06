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高齡換照一站式服務啟動 首週逾7千名長者換照

中央社／ 台北6日電

高齡駕駛換照新制5月31日上路，換照年齡由75歲下修至70歲。公路局今天說，全台監理所站同步啟動一站式換照服務，首週已辦27場宣導活動，截至5日，已有7305人完成換照。

交通部去年10月公布駕照管理3策略，其中高齡換照新制重點將高齡駕駛人定期換照年齡由75歲修正至70歲，採分齡關懷方案，預計每月約通知10萬名長輩辦理換照作業，長輩收到監理機關分批寄發換照通知書，再依通知時間前往辦理即可。

高齡換照新制將有128萬人適用，交通部公路局發布新聞稿表示，年滿70歲長者須完成體格檢查並參加2小時高齡換照講習後，即可換發有效至75歲駕照；75歲以上長者另須通過認知功能測驗或提出無患有中度以上失智症證明文件，其後每滿3年換發1次。

值得一提的是，交通部高齡換照代言人、雙金歌王沈文程，6月1日上午率先在台中完成體檢，再前往台中市監理站參與高齡換照講習及駕照換發流程，成為高齡換照「模範生」，還在下午場次當起「學長」在課堂中分享上課心得，鼓勵全國長輩換照，打造安全駕駛環境。

全國監理所站首週陸續辦理27場次「高齡換照一站式服務」，公路局指出，高齡換照新制中，民眾必須完成安全講習，課程設計讓長輩容易吸收，多用案例來講解，有長輩表示，自己開車超過40年，原本以為自己很懂交通規則，但上完課後才發現近年有不少新規定需要了解，尤其是路口停讓觀念及行人優先規定，對日常駕駛很有幫助。

為提升長輩參與便利性，公路局表示，全台監理所站已持續結合地方政府及社區資源，在活動中心、樂齡中心及駕訓班等場域提供講習服務，並持續推動一站式整合服務模式，讓長輩能就近完成換照流程，截至6月5日，已有7305人完成換照。

駕照 交通部

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