華信空服周末甩高跟鞋包頭 攜手台灣品牌新制服上線

國籍航空陸續開放空服員服儀限制，包含可穿褲裝或佩戴眼鏡執勤，華信航空除了跟進外，隨著新制服活力裝上線，空服員可以自由選擇裙褲裝，不用綁包頭、腳上鞋子也全換成布鞋，創下國內首例。

華信航空攜手台灣品牌為空服員量身打造活力裝，自今天起，每周六、日開放穿著，營造周末飛航離島的輕鬆渡假風。全體160名空服員都配有兩套活力裝，可以自選裙褲。

上線首日要飛往金門的林姓空服員表示，穿上活力裝最大的感受就是輕盈舒適，不會像制服較拘束、活動更自由，換成布鞋後也有助於空服員久站服務。而陳姓空服員則說，空服員穿上活力裝後，可以綁馬尾或紮辮子等，配上符合活力裝的髮飾，跟以往感受很不同。

華信航空說，活力裝以中華職棒TEAM TAIWAN 聯名經典紀念帽T為核心延伸，巧妙將台灣的熱情與運動精神帶入客艙服務之中，為這個夏季搭機的旅客帶來更具台灣在地特色服務體驗，展現華信航空年輕化、在地化與持續創新的品牌精神。

華信表示，整體設計以華信航空企業色丈青藍為主視覺，搭配橘黃色點綴，透過撞色呈現年輕活力感。版型則依照空服員實際需求客製調整，包括縮小帽體避免安全示範時之不便；袖口增加束口設計，提升收放行李時的便利性與安心感；褲裙採用撞色拼接百褶設計，在精緻車縫工藝下，褲裙兼具飄逸感與活動隱私；長褲則於口袋加入橘黃色細節，讓沉穩丈青色系增添視覺亮點。活力裝布料亦加入彈性纖維，讓空服員在客艙移動時，都能更加靈活舒適。