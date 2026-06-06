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臺北市政府青年局115年度青年志工招募正式開跑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

想投入志願服務，卻不知道從哪裡開始嗎？臺北市政府青年局115年度青年志工招募正式開跑！邀請15至45歲設籍、就學或就業於臺北市的青年朋友一起加入志工行列。青年局將透過系統化培訓與多元服務實踐，讓青年在服務他人的過程中培養溝通協調、團隊合作與社會觀察等關鍵能力，將熱情轉化為改變城市的行動力。

青年局長周羿希表示，志願服務是青年接觸社會議題、培養公共參與精神的重要起點。許多青年對社會議題抱持高度關注，也希望透過實際行動貢獻所長，但受限於經驗不足或缺乏參與資訊，往往難以踏出第一步。因此青年局透過前期訓練、志願服務活動參與，引導青年逐步認識志願服務的價值與意義，讓每位有熱忱的青年都能安心加入，累積服務能量。

115年度青年志工招募，即日起開放報名至今年7月20日下午6時止。報名成功者，將由青年局逐步引導完成線上志工基礎訓練、參與志願服務主題活動，並完成實體特殊訓練。正式成為青年局志工後，將有機會支援青年局場館服務、行政協助及各項主題志願服務活動，逐步累積志工服務時數認證，另外每連續服務滿3小時以上，亦可申請交通及誤餐費補助，讓青年能夠安心投入服務。

青年局歡迎對公共參與、社會服務有興趣的青年朋友踴躍加入，一起在志願服務的過程裡，實際接觸不同族群與社會議題，從中培養溝通協調、團隊合作、問題解決及社會觀察等能力。有關本次招募簡章及報名連結，請至青年局官網公告資訊之最新公告查詢。誠摯邀請青年朋友一起用行動參與城市、用服務連結社會，在志願服務的過程中發現更多可能，為自己累積成長能量，也為城市注入更多溫暖與活力。

團隊 青年 志工

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