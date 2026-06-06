未來10天連續降雨 賈新興：雨彈升級 西半部豪雨以上警戒

正值梅雨季，「未來10天連續降雨」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，這次不只是下雨，是連續且長時間的降雨；長時間累積效應，山區土石流風險持續偏高。下周一至15日最關鍵，低壓帶和偏強西南風影響，各地天氣極不穩定，局部陣雨雷雨伴強陣風；西半部局部豪雨以上，低窪地區積淹水、山區溪流提早避難撤離。

天氣趨勢，他說，明天至下周一，台南以南有局部雨，其它地區亦有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周二至下周三，受低壓帶及偏強西南風影響，各地天氣不穩定，全台有陣雨或雷雨並伴隨強陣風發生的機率，台中以北及中南部山區並有局部豪雨以上發生的機率。

賈新興說，下周四至下周五中午前，低壓帶南移。下周四高屏及花東有局部雨，午後苗栗以南山區、宜花東及高屏有局部陣雨。下周五，雲林及南投以南有陣雨，桃園至彰化及宜花東有零星短暫雨。下周五午後至15日受低壓帶及偏強西南風影響，各地有陣雨或雷雨，其中桃園以北及台中至彰化有局部較大雨勢發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。