想趁還能走去看世界 罕病童黃韻慈逆風逐夢、張譯今疊出人生冠軍路

南投縣新民國小學生黃韻慈，罹患罕見疾病「懷特薩頓症候群」，長年與癲癇及身體退化共處，卻始終樂觀面對人生，還希望能用音樂帶給他人力量，榮獲今年總統教育獎；同樣獲獎的草屯商工學生張譯今，也憑藉堅毅精神在課業與技藝競賽脫穎而出，南投縣長許淑華肯定兩人在逆境中勇敢追夢，是南投之光。

總統教育獎素有教育界最高榮譽之一美譽，每年從全國眾多優秀學生中遴選少數代表。今年南投縣由草屯商工學生張譯今與名間鄉新民國小學生黃韻慈脫穎而出，以堅毅精神與生命故事獲得肯定。

黃韻慈3歲時被診斷智能不足及頑固型癲癇，後來又確診罹患罕見疾病「懷特薩頓症候群」，長年與病痛共處，仍保持樂觀態度，在擔任教師的母親陪伴下努力成長。

她不僅投入紅十字會志工服務，也加入罕病打擊樂團及合唱團，透過音樂傳遞溫暖。黃韻慈曾說，希望趁著還能行走時到國外看看世界，即使未來無法自由行動，也想成為街頭藝人，把笑容和力量分享給更多人。

得知她的心願後，許淑華表示，將協助她圓夢，希望幫助她完成出國旅行的願望，也鼓勵她持續以樂觀態度迎向人生挑戰。

張譯今就讀草屯商工，曾是排球及競技疊杯選手，長期訓練培養出優異抗壓能力與自律精神，不僅課業表現出色，曾獲全年級第一名，更在全國商業類科技藝競賽勇奪商業簡報職種金手獎，展現文武兼備的實力。

許淑華表示，兩位學生面對不同挑戰，卻都以勇氣與毅力突破限制，證明逆境不是終點，而是成長的起點。她也期盼兩人持續保持善良與勇氣，勇敢追逐夢想，用生命故事鼓舞更多身處逆境的人。

張譯今高超的競技疊杯技巧，讓南投縣長許淑華佩服她在課業與技藝領域的優異表現。圖／南投縣政府提供