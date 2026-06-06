快訊

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手！尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

陳零九傳身價破億新北買房？經紀人揭房產真相

美伊再度交火！美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」

聽新聞
0:00 / 0:00

想趁還能走去看世界 罕病童黃韻慈逆風逐夢、張譯今疊出人生冠軍路

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
罹患罕見疾病的黃韻慈（中）與草屯商工學生張譯今（右）榮獲總統教育獎，南投縣長許淑華稱讚兩人展現生命韌性與奮發向上的精神。圖／南投縣政府提供
罹患罕見疾病的黃韻慈（中）與草屯商工學生張譯今（右）榮獲總統教育獎，南投縣長許淑華稱讚兩人展現生命韌性與奮發向上的精神。圖／南投縣政府提供

南投縣新民國小學生黃韻慈，罹患罕見疾病「懷特薩頓症候群」，長年與癲癇及身體退化共處，卻始終樂觀面對人生，還希望能用音樂帶給他人力量，榮獲今年總統教育獎；同樣獲獎的草屯商工學生張譯今，也憑藉堅毅精神在課業與技藝競賽脫穎而出，南投縣長許淑華肯定兩人在逆境中勇敢追夢，是南投之光。

總統教育獎素有教育界最高榮譽之一美譽，每年從全國眾多優秀學生中遴選少數代表。今年南投縣由草屯商工學生張譯今與名間鄉新民國小學生黃韻慈脫穎而出，以堅毅精神與生命故事獲得肯定。

黃韻慈3歲時被診斷智能不足及頑固型癲癇，後來又確診罹患罕見疾病「懷特薩頓症候群」，長年與病痛共處，仍保持樂觀態度，在擔任教師的母親陪伴下努力成長。

她不僅投入紅十字會志工服務，也加入罕病打擊樂團及合唱團，透過音樂傳遞溫暖。黃韻慈曾說，希望趁著還能行走時到國外看看世界，即使未來無法自由行動，也想成為街頭藝人，把笑容和力量分享給更多人。

得知她的心願後，許淑華表示，將協助她圓夢，希望幫助她完成出國旅行的願望，也鼓勵她持續以樂觀態度迎向人生挑戰。

張譯今就讀草屯商工，曾是排球及競技疊杯選手，長期訓練培養出優異抗壓能力與自律精神，不僅課業表現出色，曾獲全年級第一名，更在全國商業類科技藝競賽勇奪商業簡報職種金手獎，展現文武兼備的實力。

許淑華表示，兩位學生面對不同挑戰，卻都以勇氣與毅力突破限制，證明逆境不是終點，而是成長的起點。她也期盼兩人持續保持善良與勇氣，勇敢追逐夢想，用生命故事鼓舞更多身處逆境的人。

張譯今高超的競技疊杯技巧，讓南投縣長許淑華佩服她在課業與技藝領域的優異表現。圖／南投縣政府提供
張譯今高超的競技疊杯技巧，讓南投縣長許淑華佩服她在課業與技藝領域的優異表現。圖／南投縣政府提供

黃韻慈（中）分享與罕見疾病共處的生命故事，南投縣長許淑華也被她的樂觀、勇敢感動。圖／南投縣政府提供
黃韻慈（中）分享與罕見疾病共處的生命故事，南投縣長許淑華也被她的樂觀、勇敢感動。圖／南投縣政府提供

南投縣 南投 罕見疾病

延伸閱讀

帶著標槍領縣長獎 周春米勉學子懷抱感恩的心

克服聽障擔任市府國際實習生 台大生盼走向國際奪總統教育獎

媽媽深夜陪寫報告 成大腦麻生郭宇晨披上畢業袍完成法律夢

起點不決定終點！東石高中校友陳暐用堅持與努力寫下博士奮鬥史

相關新聞

A7又出包？寄收件誤判害500考生沒收到成績單 中華郵政認疏失要檢討

中華郵政斥資兩百億打造的A7智慧物流園區又出包了嗎？國立海洋大學上周五透過限時掛號寄出近2000份升學成績單，沒想到選填志願截止日都快到了，部分考生卻遲遲沒收到信。一查之下發現是中華郵政公司誤判寄件人地址為收件地，把部分信件都寄回了海大。

大旱後暴雨要特別小心 專家以八八風災為例 最致命的「旱澇交替」現象

「大旱後的大雨，要特別小心」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，大旱之後的接連暴雨，是氣候變遷下最致命的「旱澇交替」現象。

梅雨下周二抵達！豪大雨開轟全台都逃不過 恐一直影響到端午節前

低氣壓遠離，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然未來可能有繼續增強趨勢，但對台灣的影響已經逐漸告一段落。明天這個低氣壓或熱帶性低氣壓、甚至颱風，將快速掠過日本九州、四國以及本州南岸一帶區域，可能帶來風雨的情況，接近日本附近時的路徑有點類似先前的薔蜜颱風，雖然強度較弱，提醒前往日本的民眾注意明天天氣情況。

國中生隱瞞下體痛！腹痛嘔吐誤當腸胃炎 醫證睪丸扭轉險壞死

急診室工作爭分奪秒，但絕不能忙中有錯。台灣兒科急診醫生吳昌騰在其Facebook專頁憶述，有天候診區全部都是發燒的小朋友，而接近傍晚6時，1位國中男孩被父親攙扶到急診室，病人「臉色發白，額頭都是汗，整個人彎着腰，幾乎站不直」。父親氣急敗壞指出，兒子下午開始肚痛，剛才嘔吐兩次，並稱諮詢其醫生同學，對方懷疑可能是急性腸胃炎。

想趁還能走去看世界 罕病童黃韻慈逆風逐夢、張譯今疊出人生冠軍路

南投縣新民國小學生黃韻慈，罹患罕見疾病「懷特薩頓症候群」，長年與癲癇及身體退化共處，卻始終樂觀面對人生，還希望能用音樂帶給他人力量，榮獲今年總統教育獎；同樣獲獎的草屯商工學生張譯今，也憑藉堅毅精神在課業與技藝競賽脫穎而出，南投縣長許淑華肯定兩人在逆境中勇敢追夢，是南投之光。

鐵路便當節海報太陽春？台鐵自嘲「表弟操刀」意外爆紅 網讚：很吸目光

臺灣鐵路股份有限公司舉辦的「鐵路便當節」於昨（5）日正式開跑，活動將持續至6月8日，地點位於臺北車站1樓多功能展演廳。現場集結超過60個國內外品牌參與，主打各式特色便當對決與限定美食，展期僅有4天，主辦單位也邀請民眾把握機會到場「吃爆買爆」。不過活動宣傳海報意外引發討論，對此小編也幽默回應「預算留在展場，只能請剛學會設計的表弟來做」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。