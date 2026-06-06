A7又出包？寄收件誤判害500考生沒收到成績單 中華郵政認疏失要檢討

中華郵政斥資兩百億打造的A7智慧物流園區又出包了嗎？國立海洋大學上周五透過限時掛號寄出近2000份升學成績單，沒想到選填志願截止日都快到了，部分考生卻遲遲沒收到信。一查之下發現是中華郵政公司誤判寄件人地址為收件地，把部分信件都寄回了海大。

A7智慧物流園區內的「北台灣郵件作業中心」4月初試營運來，人力不足、包裹毀損、掛號延遲等狀況不斷，如今又遭大學考生家長控訴，中華郵政內部作業發生行政疏失，導致高達四、五百名考生的應試與知情受損。

家長投訴交通部，海大5月底透過掛號郵寄大批正式成績單，但因為郵政公司內部格式作業疏失，導致重要郵件全數無法投遞，於6月2日時退回基隆投遞中心。見孩子遲遲沒收到成績單，家長自行至郵務系統查詢，發現信件顯示「無法投遞」。致電基隆投遞中心詢問，該中心坦承為台北端疏失，卻要求考生家長自行致電台北投遞中心聯絡。但民眾撥打台北投遞中心電話不是空號就是無人接聽。家長痛批中華郵政踢皮球，要求應徹查此事，並懲處相關人員。

郵政公司表示，6月1日台北郵件處理中心（即A7北台灣郵件作業中心）作業人員疏失，誤判基隆的寄件人地址為收件人地址，致使部分郵件被錯誤封發回基隆郵局。基隆郵局發現誤封情事後，已於6月2日及時封回至A7重新處理，並加速以限時掛號方式封出。

中華郵政副總蔡文慶說，海大總共寄出1773件，其中約有四、五百件遭封回基隆。這批信件原則上本周三就要送到，但因海大將寄件人與收件人地址寫顛倒，導致機器大量分撿產生錯誤，人工檢閱也沒發現異常。郵政公司除持續和海大保持聯繫外，也已全數補寄完成，剩94件因聯絡不到收件人無法投遞，將繼續嘗試聯繫，開放考生選擇投遞或到郵局領取。

蔡文慶說，過往曾發生過未按照格式書寫導致判讀錯誤而「封回」的狀況，但像成績單這樣的重要文書遭封回是首次，由於郵政公司賠償僅限於快捷與限時，因此本件不涉及賠償問題，但內部流程有疏忽，會再檢討。