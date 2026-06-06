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梅雨滯留鋒面+西南風下周威脅全台 恐持續到6月中旬 這2天雨最大

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
下周鋒面接近，下周二開始鋒面影響台灣，滯留時間比較長，各地都有降雨情況，特別是在西半部地區、東北部、山區，留意短延時大雨或豪雨。本報資料照片
下周鋒面接近，下周二開始鋒面影響台灣，滯留時間比較長，各地都有降雨情況，特別是在西半部地區、東北部、山區，留意短延時大雨或豪雨。本報資料照片

下周留意梅雨滯留鋒面跟西南風夾擊，全台都受影響。中央氣象署表示，這波降雨可能持續到6月中旬，各地都會出現明顯降雨，特別是西半部、東北部和花東山區，要慎防短延時強降雨。

中央氣象署預報員賴欣國表示，今天低氣壓逐漸遠離，所以台灣各地降雨趨緩，不過，山區午後仍有局部較大雨勢。明天受到低壓帶影響，中南部地區不定時有降雨情況，中午過後大台北地區、各地山區、東半部地區可能會有局部大雨或豪雨發生。

下周鋒面接近，他說，下周二開始鋒面影響台灣，滯留時間比較長，各地都有降雨情況，特別是在西半部地區、東北部、山區，留意短延時大雨或豪雨。

天氣現況，賴欣國表示，昨天影響台灣的低壓已經來到台灣東北部海面，受到低壓環流影響，北部、中南部地區雲量偏多；花東、宜蘭地區因為是背風面，所以雲量比較少。受到環流影響，北台灣、中南部地區零星降雨，其他地區雲量偏多，東半部地區多雲到晴的天氣。

賴欣國表示，今天低壓逐漸遠離，風場逐漸轉為西南風，天氣相對是空檔的時段。明天台灣是低壓帶範圍內，風場逐漸轉為西南風，中南部地區天氣逐漸有下雨情況，山區和大台北地區留意午後降雨。下周一鋒面逐漸南壓到台灣附近，同時間西南風進一步增強，天氣愈來愈不穩定。下周二至下周四滯留鋒面停留在台灣附近，所以下周二至6月中旬之前，台灣附近天氣相當不穩定。

明天低壓帶影響，中南部地區會出現不定時降雨，賴欣國表示，午後大台北地區、東半部及山區要留意局部大雨或豪雨。今明兩天對照下周梅雨滯留鋒影響，可以說是低壓帶逐漸遠離、轉吹西南風的最後空檔。

賴欣國說，下周一滯留鋒面逐漸接近，下周二逐漸影響台灣，並停留在台灣附近，主體結構影響台灣。此滯留鋒面滯留時間長、雨區廣，全台各地都會出現明顯降雨，特別是西半部、東北部及山區可能出現短延時大雨或豪雨。預估直到六月中旬，全台天氣都會相當不穩定。

「下周二、下周三將是這波鋒面降雨最明顯的時候」，賴欣國表示，下周四鋒面會往南壓到中部附近，因此北台灣降雨會稍稍趨緩、中南部降雨持續但會較前兩天少一些，不過可能會出現局部大雨。下周五鋒面再度北移，全台降雨又再增多，西半部、東北部及山區有局部大雨或豪雨發生機率。

溫度趨勢，賴欣國說，今天到下周一為降雨空檔，白天太陽直射，西半部高溫可以來到32度至33度。但下周受鋒面影響，各地高溫明顯下降。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

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