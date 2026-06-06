鐵路便當節海報太陽春？台鐵自嘲「表弟操刀」意外爆紅 網讚：很吸目光

臺灣鐵路股份有限公司舉辦的「鐵路便當節」於昨（5）日正式開跑，活動將持續至6月8日，地點位於臺北車站1樓多功能展演廳。現場集結超過60個國內外品牌參與，主打各式特色便當對決與限定美食，展期僅有4天，主辦單位也邀請民眾把握機會到場「吃爆買爆」。不過活動宣傳海報意外引發討論，對此小編也幽默回應「預算留在展場，只能請剛學會設計的表弟來做」。

本次便當節除了台鐵各分處推出的創意便當外，更有15家日本鐵道業者跨海共襄盛舉，同時也包含多家知名餐飲品牌參與，例如林聰明沙鍋魚頭旗下新品牌「小聰明食堂」，以及台北天成飯店等單位，共同打造跨國鐵道美食交流盛會。

對此，台鐵公司此次也在社群平台Threads上貼出活動宣傳海報，並幽默表示「我們把預算都留在了展場，這張海報只能請剛學會設計的表弟來做了」，以略帶自嘲方式介紹宣傳素材，意外引發網友熱烈討論。

該張海報風格被形容帶有濃厚手作感，構圖與去背呈現較為樸實，色彩則相對繽紛，引發不少網友留言表示，「AI幹圖橫行的年代仍然有熟悉的老匠人堅持手搓」、「台鐵小編也太ㄅㄧㄤˋ了吧！這是什麼時下最hito 的文宣」、「表弟的設計是在非常好(ㄏㄠˇ)色學的嗎⋯」、「優先級、構圖和識別度安排得太好了一看就是專業設計人做的」、「AI圖氾濫的時代裡，這種風格反而很吸引目光呢」。

台鐵公司董事長鄭光遠致詞時表示，鐵路便當不僅是旅途中熟悉的滋味，更承載著世代記憶與台灣社會變遷的文化意象。近年交通部積極推動軌道建設升級，除持續導入新世代列車、提升行車安全與服務品質外，也積極發展軌道經濟與觀光價值。透過鐵路便當節將鐵路從單純的「運輸工具」轉型為串聯地方觀光、文化創生、產業合作與國際交流的重要媒介。