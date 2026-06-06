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國中生隱瞞下體痛！腹痛嘔吐誤當腸胃炎 醫證睪丸扭轉險壞死
急診室工作爭分奪秒，但絕不能忙中有錯。台灣兒科急診醫生吳昌騰在其Facebook專頁憶述，有天候診區全部都是發燒的小朋友，而接近傍晚6時，1位國中男孩被父親攙扶到急診室，病人「臉色發白，額頭都是汗，整個人彎着腰，幾乎站不直」。父親氣急敗壞指出，兒子下午開始肚痛，剛才嘔吐兩次，並稱諮詢其醫生同學，對方懷疑可能是急性腸胃炎。
下體同感痛楚 尷尬不敢主動開口
吳醫生在貼文指出，當時查看檢傷紀錄，寫上「腹痛，疑急性腸胃炎」，記起自己曾說過「急診最危險的，不是不知道答案，而是太早相信答案」，於是向病人詳細詢問病史，原來除了肚痛之外，下體同樣感到痛楚，病人正值青春期，尷尬到不敢主動開口，所以一直強忍。
並非腸胃炎 證實睪丸扭轉
進行檢查期間，男病人痛到全身發抖，右側睪丸明顯腫脹，而且位置偏高。吳醫生經超聲波檢查後發現「血流幾乎消失了」，初步相信是睪丸扭轉，於是立即通知泌尿科醫生，需要立即開刀。泌尿科醫生直指「如果再晚幾個小時，睪丸可能就保不住了」，最終手術順利完成，「因為發現得還不算太晚，孩子的睪丸最後成功救了回來」。
有需要時否定最初診斷 思考會否罹患其他疾病
吳醫生強調「不要太早相信第一個答案」，尤其是很多孩子不憧得完整表達自己何處不舒服，很多大病一開始都像普通小病，所以必要時否定最初診斷，思考其他疾病的可能性。
（Facebook專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」）
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文章授權轉載自《香港01》
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