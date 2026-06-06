國中生隱瞞下體痛！腹痛嘔吐誤當腸胃炎 醫證睪丸扭轉險壞死

急診室工作爭分奪秒，但絕不能忙中有錯。台灣兒科急診醫生吳昌騰在其Facebook專頁憶述，有天候診區全部都是發燒的小朋友，而接近傍晚6時，1位國中男孩被父親攙扶到急診室，病人「臉色發白，額頭都是汗，整個人彎着腰，幾乎站不直」。父親氣急敗壞指出，兒子下午開始肚痛，剛才嘔吐兩次，並稱諮詢其醫生同學，對方懷疑可能是急性腸胃炎。

2026-06-06 10:54