端午連假預期國5車多壅塞 高公局估南下清晨5時車潮湧 收假日塞到深夜

端午節連假將至，高速公路局預期本次連假行駛國道用路人將以旅遊及返鄉為主，且宜花東地區將迎來大批人潮，國道5號恐出現車多壅塞現象，呼籲民眾往返北宜地區可優先選擇搭乘大眾運輸工具。根據過往經驗，搭乘國道客運相較自行開車，平均可節省約30分鐘以上的行車時間。

高公局根據歷年數據分析預估，本次國5南向尖峰日（連假前兩日）車流多集中於上午5時至下午5時；國5北向尖峰日（連假後兩日）車流則從上午9時陸續湧現，並持續至深夜。

高公局表示，為鼓勵用路人搭乘公共運輸，連假期間國5實施大客車專用車道、通行路肩及不受儀控管制等優先通行措施；另為紓解尖峰車流，也規畫實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施。其中石碇南入封閉期間，將改為大客車專用入口，不影響大客車通行。

高公局說，若用路人有自行開車需求者，除避開前述尖峰時段，出門前亦可多利用高速公路1968App查詢即時國道路況，預先規畫行車時間及路線以避開壅塞。