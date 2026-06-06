今年超了沒？肝基會與7-ELEVEN竹南舉辦癌篩與腹超檢查 參與人數破千

肝病防治學術基金會（肝基會）與「把愛找回來」公益募款平台合作，今天上午於苗栗縣竹南鎮竹南高中學生活動中心，舉辦2026年「今年超了沒—免費抽血癌篩腹部超音波檢查活動」，現場服務逾一千位民眾，除提供成人健檢、B與C型肝炎及癌症指數篩檢外，更加碼200位民眾腹部超音波檢查，呼籲大家共同投入保肝行列。

肝基會與7-ELEVEN合作超過廿年，透過門市零錢捐的支持，將醫療資源帶入鄉鎮與基層行政區，累計服務已逾25萬人次，2026年於苗栗的三場篩檢，人數已超過兩千人

延續多年合作默契，肝基會與苗栗縣衛生局今年4月及6月先於頭份、造橋進行健康篩檢活動，今天在竹南的篩檢結合苗栗縣政府衛生局、竹南鎮公所、竹南鎮衛生所與為恭紀念醫院的醫療資源，整合B、C肝抽血、癌症腫瘤指數與腹部超音波、成人健檢及四癌篩檢項目。

肝基會肝病篩檢執行長劉泮甫指出，肝病堪稱本土病，雖C肝已有新藥可治癒、B肝能透過藥物控制，但全台每年仍有約7000人死於肝癌、4000人死於肝硬化，為響應政府消除肝病的目標，肝基會推廣「今年超了沒」全民腹超運動。

劉泮甫提醒，腹部超音波不僅是早期發現肝癌的最佳工具，還能一併檢查膽囊、腎臟、胰臟及脾臟等，建議肝硬化患者應每3個月追蹤一次，B、C肝帶原者應每半年接受一次檢查，而40歲以上民眾每年也至少應進行一次腹部超音波篩檢。

活動現場也安排專業護理人員協助解說報告，若民眾篩檢結果異常需進一步轉診，肝基會將與竹南鎮衛生所合作提供後續就醫諮詢與轉介，同時針對經濟弱勢族群，肝基會亦備有健保未給付項目的醫療經費補助，確保偏鄉民眾不因距離不便或經濟因素而耽誤關鍵的治療時機。

肝基會指出，保肝篩檢列車持續深入各縣市鄉鎮，仰賴全台民眾長期以來的善意與支持。其中透過 7-ELEVEN 門市募得的小額零錢捐，是推動偏鄉篩檢、服務基層「肝苦人」的核心動力來源。民眾除了利用全台 7-ELEVEN 門市進行隨手零錢捐款外，也可透過手機OPENPOINT APP 線上捐款，或利用 ibon 便利生活站公益捐贈。

肝基會與7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮竹南高中進行保肝抽血及腹超活動，現場民眾參與踴躍。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN苗栗縣竹南鎮竹南高中進行免費抽血。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮竹南高中為民眾進行腹部超音波檢查。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮免費保肝抽血及腹超活動， 苗栗縣府致贈感謝狀。圖／肝基會提供