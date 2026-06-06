快訊

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手！尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

陳零九傳身價破億新北買房？經紀人揭房產真相

美伊再度交火！美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」

聽新聞
0:00 / 0:00

今年超了沒？肝基會與7-ELEVEN竹南舉辦癌篩與腹超檢查 參與人數破千

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
肝基會與7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮竹南高中為民眾進行腹部超音波檢查。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮竹南高中為民眾進行腹部超音波檢查。圖／肝基會提供

肝病防治學術基金會（肝基會）與「把愛找回來」公益募款平台合作，今天上午於苗栗縣竹南鎮竹南高中學生活動中心，舉辦2026年「今年超了沒—免費抽血癌篩腹部超音波檢查活動」，現場服務逾一千位民眾，除提供成人健檢、B與C型肝炎及癌症指數篩檢外，更加碼200位民眾腹部超音波檢查，呼籲大家共同投入保肝行列。

肝基會與7-ELEVEN合作超過廿年，透過門市零錢捐的支持，將醫療資源帶入鄉鎮與基層行政區，累計服務已逾25萬人次，2026年於苗栗的三場篩檢，人數已超過兩千人

延續多年合作默契，肝基會與苗栗縣衛生局今年4月及6月先於頭份、造橋進行健康篩檢活動，今天在竹南的篩檢結合苗栗縣政府衛生局、竹南鎮公所、竹南鎮衛生所與為恭紀念醫院的醫療資源，整合B、C肝抽血、癌症腫瘤指數與腹部超音波、成人健檢及四癌篩檢項目。

肝基會肝病篩檢執行長劉泮甫指出，肝病堪稱本土病，雖C肝已有新藥可治癒、B肝能透過藥物控制，但全台每年仍有約7000人死於肝癌、4000人死於肝硬化，為響應政府消除肝病的目標，肝基會推廣「今年超了沒」全民腹超運動。

劉泮甫提醒，腹部超音波不僅是早期發現肝癌的最佳工具，還能一併檢查膽囊、腎臟、胰臟及脾臟等，建議肝硬化患者應每3個月追蹤一次，B、C肝帶原者應每半年接受一次檢查，而40歲以上民眾每年也至少應進行一次腹部超音波篩檢。

活動現場也安排專業護理人員協助解說報告，若民眾篩檢結果異常需進一步轉診，肝基會將與竹南鎮衛生所合作提供後續就醫諮詢與轉介，同時針對經濟弱勢族群，肝基會亦備有健保未給付項目的醫療經費補助，確保偏鄉民眾不因距離不便或經濟因素而耽誤關鍵的治療時機。

肝基會指出，保肝篩檢列車持續深入各縣市鄉鎮，仰賴全台民眾長期以來的善意與支持。其中透過 7-ELEVEN 門市募得的小額零錢捐，是推動偏鄉篩檢、服務基層「肝苦人」的核心動力來源。民眾除了利用全台 7-ELEVEN 門市進行隨手零錢捐款外，也可透過手機OPENPOINT APP 線上捐款，或利用 ibon 便利生活站公益捐贈。

肝基會與7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮竹南高中進行保肝抽血及腹超活動，現場民眾參與踴躍。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮竹南高中進行保肝抽血及腹超活動，現場民眾參與踴躍。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN苗栗縣竹南鎮竹南高中進行免費抽血。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN苗栗縣竹南鎮竹南高中進行免費抽血。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮竹南高中為民眾進行腹部超音波檢查。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮竹南高中為民眾進行腹部超音波檢查。圖／肝基會提供

肝基會與7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮免費保肝抽血及腹超活動， 苗栗縣府致贈感謝狀。圖／肝基會提供
肝基會與7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮免費保肝抽血及腹超活動， 苗栗縣府致贈感謝狀。圖／肝基會提供

肝基會＆7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮進行免費保肝抽血及腹超活動，活動前團體宣誓「全民超起來，一起把愛找回來。」圖／肝基會提供
肝基會＆7-ELEVEN於苗栗縣竹南鎮進行免費保肝抽血及腹超活動，活動前團體宣誓「全民超起來，一起把愛找回來。」圖／肝基會提供

肝基會 苗栗 肝癌 癌症

延伸閱讀

血尿拖2年喊「嘸要緊」七旬翁發燒住院 竟一次查出4處癌

扶輪社捐500萬元醫療設備 助提升在地照護力

基米攜手農科院與王寵生技跨足毛孩精準醫療 開啟寵物檢測新成長引擎

器捐陷捐贈不足困境 醫界籲修法跟上

相關新聞

A7又出包？寄收件誤判害500考生沒收到成績單 中華郵政認疏失要檢討

中華郵政斥資兩百億打造的A7智慧物流園區又出包了嗎？國立海洋大學上周五透過限時掛號寄出近2000份升學成績單，沒想到選填志願截止日都快到了，部分考生卻遲遲沒收到信。一查之下發現是中華郵政公司誤判寄件人地址為收件地，把部分信件都寄回了海大。

大旱後暴雨要特別小心 專家以八八風災為例 最致命的「旱澇交替」現象

「大旱後的大雨，要特別小心」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，大旱之後的接連暴雨，是氣候變遷下最致命的「旱澇交替」現象。

梅雨下周二抵達！豪大雨開轟全台都逃不過 恐一直影響到端午節前

低氣壓遠離，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然未來可能有繼續增強趨勢，但對台灣的影響已經逐漸告一段落。明天這個低氣壓或熱帶性低氣壓、甚至颱風，將快速掠過日本九州、四國以及本州南岸一帶區域，可能帶來風雨的情況，接近日本附近時的路徑有點類似先前的薔蜜颱風，雖然強度較弱，提醒前往日本的民眾注意明天天氣情況。

國中生隱瞞下體痛！腹痛嘔吐誤當腸胃炎 醫證睪丸扭轉險壞死

急診室工作爭分奪秒，但絕不能忙中有錯。台灣兒科急診醫生吳昌騰在其Facebook專頁憶述，有天候診區全部都是發燒的小朋友，而接近傍晚6時，1位國中男孩被父親攙扶到急診室，病人「臉色發白，額頭都是汗，整個人彎着腰，幾乎站不直」。父親氣急敗壞指出，兒子下午開始肚痛，剛才嘔吐兩次，並稱諮詢其醫生同學，對方懷疑可能是急性腸胃炎。

想趁還能走去看世界 罕病童黃韻慈逆風逐夢、張譯今疊出人生冠軍路

南投縣新民國小學生黃韻慈，罹患罕見疾病「懷特薩頓症候群」，長年與癲癇及身體退化共處，卻始終樂觀面對人生，還希望能用音樂帶給他人力量，榮獲今年總統教育獎；同樣獲獎的草屯商工學生張譯今，也憑藉堅毅精神在課業與技藝競賽脫穎而出，南投縣長許淑華肯定兩人在逆境中勇敢追夢，是南投之光。

鐵路便當節海報太陽春？台鐵自嘲「表弟操刀」意外爆紅 網讚：很吸目光

臺灣鐵路股份有限公司舉辦的「鐵路便當節」於昨（5）日正式開跑，活動將持續至6月8日，地點位於臺北車站1樓多功能展演廳。現場集結超過60個國內外品牌參與，主打各式特色便當對決與限定美食，展期僅有4天，主辦單位也邀請民眾把握機會到場「吃爆買爆」。不過活動宣傳海報意外引發討論，對此小編也幽默回應「預算留在展場，只能請剛學會設計的表弟來做」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。